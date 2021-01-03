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رالي داكار: المشاكل والحظّ العاثر يلاحقان السائقين العرب في المرحلة الأولى

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رالي داكار: المشاكل والحظّ العاثر يلاحقان السائقين العرب في المرحلة الأولى

بالرغم من التواجد العربيّ البارز في المرحلة التمهيديّة يوم السبت، عرفت المرحلة الأولى معاناة كبيرة للسائقين العرب في المرحلة الفاصلة بين جدّة وبيشة.

كان الإماراتي الشيخ خالد القاسمي أفضل السائقين العرب في المرحلة الأولى الرسميّة ضمن رالي داكار في براري المملكة العربيّة السعوديّة عبر أداء لافت على متن سيارة بيجو "دي.كاي.آر3008" وذلك عبر وتيرة ثابتة في مختلف أقسام المرحلة ضمن مشاركته الرابعة في رالي داكار.

وأحرز القاسمي المركز الخامس، كما ضمن معه المركز الخامس في الترتيب العام بالتوجّه إلى منافسات الإثنين.

وانطلق البطل المحلي يزيد الراجحي ثالثًا اليوم، لكنّه خسر بعض الوقت بعد تعرّضه لانثقاب في إطارات سيارته حيث توجّب عليه القيادة بحذر للوصول لخطّ النهاية. وأكمل السعوديّ يومه في المركز الـ 17 بعد أن خسر قرابة الـ 20 دقيقة لصالح المتصدّر كارلوس ساينز.

لكنّ الراجحي سيعمد مثلما عوّدنا إلى الضغط بأقصى طاقة بدءًا من مرحلة الإثنين من أجل التعويض والضغط على المتصدّرين!

وعلى إثر فوزه بالمرحلة التمهيديّة أمسٍ السبت، لم يكن ناصر العطية متخوفًا من افتتاحه للمسار، إلّا أنّ ذلك كلّفه الكثير اليوم الأحد في المرحلة الأولى، إذ تعرّض سائق تويوتا هايلوكس لثقبٍ في إطاره إلى جانب مواجهته لبعض الأخطاء الملاحيّة، ليُنهى الفائز بالرالي ثلاث مرّات يومه متأخّرًا بأكثر من اثنتي عشرةَ دقيقة عن الصدارة.

بالرغم من ذلك لم يكن العطيّة محبطًا للغاية حيث قال: "قرّرنا الفوز بالمرحلة التمهيديّة وافتتاح الطريق، وتوقّعنا خسارة الوقت في المرحلة الأولى اليوم".

وأضاف: "سيكون الغد أفضل، أنا سعيدٌ بإنهاء المرحلة اليوم، كان الوضع صعبًا على سيارتنا، نعلم أنّنا نخسر السرعة في مواجهة سيارات الباغي".

وبعد أن أحرز المركز التاسع في النُسخة الأخيرة من رالي داكار، انتقل السعوديّ الآخر ياسر بن سعيدان لقيادة سيارة CR6 مع فريق SRT racing إذ يبدو حتى الآن بأنه كان قرارًا صائبًا عقب إحرازه للمركز التاسع في مرحلة اليوم.

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