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29 يوليو
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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

رالي داكار: العطيّة يفوز مجدّدًا أمام بيترانسيل في المرحلة الرابعة

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رالي داكار: العطيّة يفوز مجدّدًا أمام بيترانسيل في المرحلة الرابعة
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حقّق ناصر العطيّة فوزه الثالث على التوالي ضمن المراحل الأربعة الأولى من نسخة هذا العام من رالي داكار وتقدّم بفارق 11 ثانية عن متصدّر الترتيب العام ستيفان بيترانسيل.

مع توجّه الرالي من وادي الدواسر إلى العاصمة الرياض، افتتح العطيّة المسار مجدّدًا على إثر فوزه بمرحلة الثلاثاء، وبالرغم من أنّه أشار بالأمس إلى أنّه يستهدف المرحلتَين الخامسة والسادسة بالأساس، فإنّه لم يُخفّف ضغطه في هذه المرحلة.

في الأثناء أعلن بيرنارد تين برينكي انسحابه على إثر الحادث القويّ الذي تعرّض له قرب نهاية مرحلة الأمس بعد انقلاب سيارته بقوّة، وكان الضرر الذي لحق بها بالغًا جدًا.

وعلى إثر يومه الكارثيّ بالأمس، عمد الأسطورة كارلوس ساينز إلى الضغط منذ البداية لمحاولة التعويض.

وبالفعل نجح سائق "اكس-رايد" في تقديم وتيرة سريعة منذ البداية وكان الأسرع في نقطة العبور الأولى، بفارق 9 ثوانٍ عن العطيّة.

لكنّ المنافسة انحصرت بالأساس بين ثنائيّ تويوتا العطيّة وزميله هنك لاتيغان في ظلّ أخذ وردٍ بينهما لبضع ثوانٍ على مرّ نقاط التدقيق التالية.

إلّا أنّ لاتيغان تراجع في الكيلومترات الأخيرة في الوقت الذي عاد فيه ثنائيّ ميني بيترانسيل وساينز لكسب الكثير من السرعة بالمقارنة مع العطيّة.

ونجح العطيّة في التفوّق على بيترانسيل، لكنّه بقي بانتظار عبور ساينز خطّ النهاية لمعرفة هويّة الفائز بمرحلة اليوم.

لكنّ الإسباني خسر أكثر من دقيقتين في الكيلومترات الأربعين الأخيرة، ليضمن بذلك العطيّة الفوز بالمرحلة الثالثة على التوالي.

وأكمل العطيّة مسافة المرحلة البالغة 337 كلم في ساعتين و35 دقيقة و59 ثانية.

وتفوّق القطري على غريمه بيترانسيل بفارق 11 ثانية، ما يعني حفاظ الفرنسيّ على صدارة الترتيب العام مجدّدًا.

وحلّ لاتيغان ثالثًا في النهاية بفارق دقيقة ونصف عن زميله الفائز.

ومثّل سيباستيان لوب مفاجأة اليوم بحلوله رابعًا مع فريق البحرين رايد اكستريم، وتقدّم الفرنسيّ على زميله السابق ساينز الذي أكمل المرحلة على بُعد نحو 3 دقائق عن العطيّة.

ياكوب بريجنسكي حلّ سادسًا أمام الشيخ خالد القاسمي، بينما أكمل فلاديمير فاسيلييف وأورلاندو تيرانوفا وإريك فان لون ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل واجه البطل المحليّ يزيد الراجحي يومًا صعبًا منذ البداية، إذ أوقف سيارته إلى جانب الطريق عند الكيلومتر الـ 30 بعد أن واجه مشامل ميكانيكيّة أخسرته الكثير من الوقت.

الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

الترتيب السائق السيارة التوقيت/الفارق
1 Franceستيفان بيترانسيل
 ميني 13:15:12
2 Qatar ناصر العطيّة تويوتا +4:58
3 Spain كارلوس ساينز ميني +36:19
4 France سيباستيان لوب بي آر اكس +48:14
5 South Africa هنك لاتيغان تويوتا +48:44
6 Poland ياكوب بريجنسكي تويوتا +49:16
7 France ماثيو سيرادوري سنتري +51:58
8 United Arab Emirates خالد القاسمي بيجو +59:19
9 Czech Republic مارتن بروكوب فورد +1:08:51
10 Spain ناني روما بي آر اكس +1:17:50
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السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
الحدث الفرعي المرحلة الرابعة
الكاتب مروان الوافي

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