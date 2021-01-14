رالي داكار: العطيّة يفوز بالمرحلة ما قبل الأخيرة وبيترانسيل يقترب من اللقب

افتتح الراجحي المسار في المرحلة ما قبل الأخيرة بعد انتصاره في مجريات الأمس، وهو ما أدّى إلى خسارته بعض الوقت في الكيلومترات الأولى.

ولم يكن أيٌ من السائقين قادرًا على بسط سيطرته بشكلٍ تام على مجريات المرحلة التي تمّ تقصير مسافتها قليلًا إلى مستوى 464 كلم بين العُلا وينبع.

إذ تقلّب ترتيب الستّة الأوائل بشكلٍ متواصل في ظلّ خسارة أو كسب كلٍ منهم لبضع دقائق في كل قسمٍ من أقسام المرحلة الصعبة ما قبل الأخيرة.

لكنّ العطيّة قلب تأخّره في الأقسام الأولى وعاد ليظفر بالفوز السادس له في نسخة هذا العام من رالي داكار ضمن المرحلة الـ 11 وذلك بعد أن أكمل المسافة البالغ 456 كلم في 4 ساعة و34 دقيقة و24 ثانية.

وحلّ بيترانسيل خلفه بفارق دقيقة و56 ثانية، لكنّ الفرنسي لا يزال يتمتّع بأفضليّة رُبع ساعة في صدارة الترتيب العام بالتوجّه إلى مرحلة الجمعة الختاميّة.

وذهب المركز الثالث في المرحلة إلى الإسباني كارلوس ساينز الأب الفائز بلقب العام الماضي، وتقدّم سائق ميني على البطل المحليّ الراجحي الذي حلّ رابعًا.

ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة الـ 11: