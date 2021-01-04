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داكار
29 يوليو
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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

رالي داكار: العطية يفوز بالمرحلة الثانية وبيترانسيل ينتزع صدارة الترتيب العام

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رالي داكار: العطية يفوز بالمرحلة الثانية وبيترانسيل ينتزع صدارة الترتيب العام
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أحرز القطري ناصر العطيّة الفوز بالمرحلة الثانية من نسخة 2021 من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك في الوقت الذي انتزع فيه ستيفان بيترانسيل صدارة الترتيب العام من زميله كارلوس ساينز.

كان من الواضح أنّ المعركة على الفوز بالمرحلة منحصرة بين الثلاثي العطيّة، وبيترانسيل وساينز في ظلّ تبادلهم أسرع الأزمنة في نقاط التدقيق ضمن المرحلة البالغ طول قسمها الخاص السريع 457 كلم الرابطة بين بيشة ووادي الدواسر.

وبعد أن كان الأسرع طوال الكيلومترات الـ 293 الأولى، خسر بيترانسيل بعض الوقت في بقيّة مسافة المرحلة لصالح العطيّة الذي نجح في خطف الفوز بالمرحلة بأفضليّة دقيقتين و35 ثانية.

وعلى إثر فوزه بمرحلة الأحد وتواجده على مقربة من ثنائيّ الصدارة طوال ثلثَي مسافة اليوم، خسر ساينز الكثير من الوقت في الأقسام الأخيرة، ليُنهي يومه متأخّرًا بـ 9 دقائق و17 ثانية عن العطيّة.

نتيجة لذلك خسر حامل لقب نسخة العام الماضي صدارة الترتيب العام لصالح زميله بيترانسيل الذي بات متقدّمًا عليه بـ 6 دقائق و37 ثانية.

أمّا العطيّة فقد بات ضمن مجال 10 دقائق مع بيترانسيل.

بدوره قدّم يزيد الراجحي أداءً جيّدًا هذا اليوم على إُر معاناته قليلًا بالأمس وحلّ في المركز الرابع لصالح فريق أوفردرايف تويوتا.

وذهب المركز الخامس إلى الفرنسي ماثيو سيرادوري الذي تقدّم على مواطنه سيباستيان لوب سائق فريق البحرين رايد اكستريم.

وبعد خيبة أمل الأمس إثر أدائه اللافت في المرحلة التمهيديّة، عاد براين باراغواناث للتواجد ضمن العشرة الأوائل وحل سابعًا لن على بُعد 17 دقيقة عن الصدارة.

وتقدّم الجنوب أفريقي على ياكوب بريجينسكي وفلاديمير فاسيلييف، بينما أكمل بيرنارد تين برينكي ترتيب العشرة الأوائل.

ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة الثانية:

المركز

السائق

السيارة

التوقيت/الفارق

1

ستيفان بيترانسيل

ميني

7:17:18

2

كارلوس ساينز

 ميني

6:37

3

ناصر العطيّة

تويوتا

9:14

4

ماثيو سيرادوري

سنتري

14:21

5

ياكوب بريجنسكي

تويوتا

24:27

6

يزيد الراجحي

تويوتا

27:32

7

سيباستيان لوب

بي آر اكس

36:40

8

براين باراغواناث

سنتري

37:51

9

بيرنارد تين برينكي

تويوتا

41:49

10

ناني روما

بي آر اكس

41:55
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حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
الحدث الفرعي المرحلة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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