رالي داكار: العطيّة يردّ ويفوز بالمرحلة الثانية في العلا
ردّ البطل القطري ناصر العطيّة بأداء قويٍ فاز من خلاله بالمرحلة الثانية من منافسات رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة، في ظلّ تأخّر العديد من الأسماء البارزة.
غادر المتسابقون مخيّم البحر نحو العلا في مرحلة طويلة وصعبة، حيث بلغت مسافة المرحلة الخاصة 430 كلم، وجمع المسار العديد من الأقسام الوعرة والحصويّة والأخرى الرمليّة.
وعلى إثر فوزه بالمرحلة الافتتاحيّة أمسٍ الأحد، لم يكن ساينز متمتّعًا بذات الوتيرة هذا اليوم.
عوضًا عن ذلك كانت المعركة في الصدارة منحصرة بالأساس بين البطل القطري العطيّة والهولندي إريك فان لون.
فبعد أن واجه مشاكل ملاحيّة بالأمس تسبّبت في خسارته لسبع دقائق لصالح ساينز، قدّم العطيّة وتيرة قويّة منذ البداية، وتبادل صدارة المرحلة مع فان لون المنطلق من المركز الـ 40، إلى أن تمكّن العطيّة من انتزاع المركز الأوّل مع نهاية اليوم بتوقيت وقدره 5 ساعات و26 ثانية، وكان الأداء بينهما متقاربًا لدرجة أنّ 14 ثانية فقط فصلت بينهما عند خطّ النهاية.
وذهب المركز الثالث إلى الإسباني ساينز الأب الذي خسر 5 دقائق و5 ثوانٍ لصالح العطيّة، بالرغم من حفاظه على صدارته للترتيب العام.
أمّا الفرنسي ماثيو سيرادري فقد تمكّن من الحلول رابعًا لصالح سنتري وتفوّق على مفاجأة اليوم ليونيل بو الذي يقود سيارة تويوتا غير مصنعيّة خارج فئة "2آر" العليا، حيث كان الفرنسي الأسرع في النصف الأوّل من المرحلة قبل أن يتراجع أداؤه لاحقًا.
وكان سيباستيان لوب بطل "دبليو آر سي" أكبر الخاسرين في هذا اليوم، فبعد أدائه اللافت بالأمس، خسر الفرنسي الكثير من الوقت بسبب مشاكل ميكانيكيّة بعد الكيلومتر 278، كما أنّ وتيرته لم تكن قويّة حتى قبل ذلك التوقّف.
وانتهى المطاف بسائق فريق البحرين ريد اكستريم على بُعد قرابة ساعة ونصفٍ من العطيّة، وهي ضربة موجعة لحظوظه في المنافسة على لقب هذا العام.
في الأثناء تواصلت متاعب ستيفان بيترانسيل، وكان يومه أسوأ بكثير في ظلّ خسارته لنصف ساعة بالمقارنة مع الصدارة، وهو ما تركه خارج العشرة الأوائل.
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