رالي داكار: العطيّة يردّ على جدل رفع طاقة آودي عبر الفوز بالمرحلة الخامسة
قدّم ناصر العطيّة أفضل ردٍ ممكنٍ له على إثر قرار رفع طاقة سيارة آودي لموازنة الأداء عبر فوزه بالمرحلة الخامسة في حائل ضمن منافسات رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة.
انطلقت مرحلة اليوم بعد جدلٍ كبيرٍ ليلة الأمس على إثر قرار المنظّمين بتغيير توازن الأداء عبر زيادة بـ 8 كيلوواط لسيارات آودي، أي ما يُعادل قرابة 11 حصانًا.
واعتبر بقيّة المنافسين وعلى رأسهم العطيّة ذلك ضربًا للمعركة المباشرة في المقدّمة وقتلًا للمنافسة.
وكان الأداء متقاربًا للغاية في الأمام في ظلّ سيطرة الكثبان الرمليّة على هذه المرحلة خروجًا من حائل وعودة إليها بمسافة 373 كلم، وهو ما كان يعني أنّ عامل الخبرة يتمتّع بالأهميّة القصوى هذا اليوم.
لهذا السبب كانت الأسماء البارزة حاضرة في الأمام بالرغم من افتتاحها الطريق، وفصلت ثوانٍ قليلة بين بيترانسيل، ولوب والعطيّة.
لكنّ القطري أطلق العنان لسيارته تويوتا في النصف الثاني من المرحلة المليء بالكثبان الرمليّة الوعرة، ونجح في اقتناص فوزه الثاني في هذه النسخة بعد أن أكمل مسافة المرحلة في توقيت وقدره 4 ساعات 13:23 دقيقة.
وتفوّق القطري على ثنائيّ آودي كارلوس ساينز الأب وستيفان بيترانسيل بـ 1:57 و3:44 دقيقة تواليًا.
ووسّع بذلك العطيّة أفضليّته في صدارة الترتيب العام إلى 22:36 دقيقة بعد تقدّم بيترانسيل إلى المركز الثاني أمام البطل الأخضر يزيد الراجحي الذي حلّ رابعًا في هذه المرحلة.
وبعد أن كان بين المنافسين في المقدّمة معظم المرحلة، عانى سيباستيان لوب من حادث شهد انقلاب سيارته وهو ما تسبّب في توقّفه لرُبع ساعة في الكيلومتر 355 قبل أن يتمكّن من المواصلة بعد ذلك، وهو ما أدّى إلى إكماله المرحلة على بُعد قرابة 20 دقيقة عن العطيّة.
الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:
|
المركز
|
السائق
|
السيارة
|
الزمن / الفارق
|
1
|
ناصر العطيّة
|
تويوتا
|
20ساعة و47:36 دقيقة
|
2
|
ستيفان بيترانسيل
|
آودي
|
+22:36 دقيقة
|
3
|
يزيد الراجحي
|
أوفردرايف
|
+27:01 دقيقة
|
4
|
كارلوس ساينز
|
آودي
|
+34:52 دقيقة
|
5
|
هنك لاتيغان
|
تويوتا
|
+57:58 دقيقة
|
6
|
لوكاس موراييس
|
أوفردرايف
|
+1ساعة و01:43 دقيقة
|
7
|
جينيل دي فيلييرز
|
تويوتا
|
+1ساعة و07:57 دقيقة
|
8
|
ماتياس إكستروم
|آودي
|
+1ساعة و35:56 دقيقة
|
9
|
مارتن بروكوب
|
أورلن بنزينا
|
+1ساعة و52:05 دقيقة
|
10
|
رومان دوما
|
ريبيليون
|
+1ساعة و52:10 دقيقة
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فيديو: ملخص المرحلة الخامسة من رالي داكار 2023
عاد ناصر العطية في المرحلة الخامسة ليقدّم أداءً قويًا كان بمثابة رد على قرار رفع طاقة سيارات آودي عملًا بقانون موازنة الأداء، حيث فاز القطري بخامس مراحل الحدث في حائل
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