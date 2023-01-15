رالي داكار: العطيّة يُتوّج باللقب وشيشري يفوز بالمرحلة الأخيرة
تُوّج القطري ناصر العطيّة بلقب نسخة هذا العام من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك في الوقت الذي أحرز فيه غيرلان شيشري الفوز بالمرحلة الأخيرة.
بعد أسبوعين من المنافسات الشرسة والتحديات الصعبة في أرجاء المملكة العربيّة السعوديّة، وصلت نسخة 2023 من رالي داكار إلى نهايتها.
وعلى إثر المعارك الشرسة في المراحل الأولى، لعبت الخبرة والقيادة الثابتة دورًا كبيرًا في تحديد معالم المنافسة.
إذ أنّ ضغط سائقَي آودي الرئيسيين ستيفان بيترانسيل وكارلوس ساينز أطاح بهما خارج المنافسة بسبب حوادث قويّة، في الوقت الذي سار فيه العطيّة بخطى ثابتة على متن سيارة تويوتا "هايلوكس" ليُحرز لقبه الثاني على التوالي.
وخرج العطيّة منتصرًا بعد أن أكمل مراحل الرالي الـ 14 في زمنٍ إجمالي بلغ 45 ساعة و3:15 دقيقة، ويحصد بذلك فوزه الخامس في مسيرته في رالي داكار ويدخل نادي العظماء.
إذ أصبح القطري ثاني أكثر السائقين نجاحًا على صعيد عدد الانتصارات في فئة السيارات في رالي داكار، حيث يتأخّر بثلاثة ألقابٍ فقط عن بيترانسيل.
وضمن مشاركته السابعة في الرالي، وبعد أن أحرز رقمًا قياسيًا أمسٍ السبت بتحقيقه الفوز بستّة مراحل متتالية، ضمن سيباستيان لوب المركز الثاني في الترتيب العام على بُعد ساعة و20:49 دقيقة عن العطيّة.
وعلى صعيد المرحلة الختاميّة الرابطة بين الهفوف والدمام، فقد ذهب الفوز بها إلى الفرنسي غيرلان شيشري بعد أن أكمل مسافتها البالغة 136 كلم في غضون ساعة و9:24 دقيقة.
وتفوّق الفرنسي على ماتياس إكستروم الذي بقي وحيدًا في دفاعه عن ألوان آودي في هذا الأسبوع الثاني من المنافسات.
وذهب المركز الثالث في الترتيب العام إلى البرازيلي لوكاس موراييس الذي كان ليضمن الثنائيّة لصالح تويوتا لولا زحف لوب القويّ في هذا الأسبوع.
وأكمل الجنوب أفريقيان جينيل دي فيلييرز وهنك لاتيغان ترتيب الخمسة الأوائل، لتحجز بذلك تويوتا أربعة من المراكز الخمسة الأولى، وهي نتيجة مذهلة للصانع الياباني.
فيديو: ملخّص المرحلة الـ 13 من منافسات رالي داكار 2023
فيديو: ملخّص المرحلة الـ 14 الختامية من منافسات رالي داكار 2023
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