رالي داكار
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار
29 يوليو
المرحلة الرابعة خلال
14 ساعات
:
21 دقيقة
:
38 ثانية
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رالي داكار / داكار / تقرير المرحلة

رالي داكار: العطيّة يتقدّم ثنائيّة تويوتا ويومٌ كارثي لساينز

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رالي داكار: العطيّة يتقدّم ثنائيّة تويوتا ويومٌ كارثي لساينز
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واصل القطريّ ناصر العطيّة هيمنته من خلال فوزه بالمرحلة الثالثة من رالي داكار في المملكة العربيّة السعوديّة مُقلّصًا الفارق مع ستيفان بيترانسيل المتصدّر، في الوقت الذي ارتكب فيه كارلوس ساينز خطأً ملاحيًا فادحًا كلّفه غاليًا.

في ظلّ افتتاح ثلاثيّ الصدارة للطريق في مرحلة اليوم، فقد خسر جميعهم بعض الوقت في الكيلومترات الأولى.

لكنّ خبرتهم ووتيرتهم القويّة سرعان ما بدأت بالظهور بالوصول إلى نقطة التدقيق الثانية عند الكيلومتر 88 وبدأت المنافسة الثلاثيّة بينهم مجدّدًا.

وكان أداؤهم متقاربًا للغاية في الكيلومترات التالية، إلى أن حلّت الكارثة بساينز.

إذ ضلّ بطل النسخة الماضية طريقه وخسر أكثر من نصف ساعة بعد أن كان الأسرع عند نقطة التدقيق الثالثة.

 في الأثناء واصل العطيّة تقديم الوتيرة الأسرع في الأمام بالتزامن مع بروز منافسٍ جديد متمثّلٍ في زميله هنك لاتيغان.

لكنّ العطيّة تمكّن من إنهاء المرحلة البالغ طولها 403 كلم الممتدّة حول وادي الدواسر في توقيت وقدره 3 ساعات و17 دقيقة و39 ثانية.

وتقدّم العطيّة على زميله لاتيغان بفارق دقيقتين و27 ثانية، بينما حلّ متصدّر الترتيب العام ستيفان بيترانسيل في المركز الثالث وخسر 4 دقائق على صعيد أفضليّته في الترتيب العام، ليُصبح بذلك العطيّة على بُعد 5 دقائق عنه.

وواصل أصحاب الأرض أداءهم اللافت في مرحلة اليوم، إذ حلّ السعوديّ ياسر بن سعيدان في المركز الرابع على بُعد 7 دقائق و9 ثوانٍ عن العطيّة في هذه المرحلة على متن سيارة "سي.آر9".

بدوره قدّم الشيخ خالد القاسمي وتيرة قويّة هذا اليوم ونجح في وضع سيارة بيجو الخاصة بفريق أبوظبي ريسينغ في المركز الخامس.

وحلّ الفرنسي سيباستيان لوب سادسًا بعد أن تقدّم بأقلّ من نصف دقيقة على مارتن بروكوب، في الوقت الذي أكمل فيه ماثيو سيرادوري، ووي هان وسيريل ديبريه ترتيب العشرة الأوائل.

في الأثناء أكمل ساينز المرحلة متأخّرًا بـ 31 دقيقة وثانيتين عن العطيّة وتراجع نتيجة لذلك إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 33 دقيقة عن الصدارة.

وكان الهولندي بيرنارد تين برينكي يتّجه للحلول رابعًا في هذه المرحلة، لكنّه تعرّض لحادث وانقلبت سيارته من دون تعرّضه لأيّة إصابات هو وملّاحه، لكنّ حلمه بتحقيق نتيجة قويّة في الرالي تبخّرت نتيجة لذلك.

ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة الثالثة:

المركز

 السائق

السيارة

التوقيت/الفارق

1

ستيفان بيترانسيل

ميني

10:39:02

2

ناصر العطيّة

تويوتا

5:09

3

ماثيو سيرادوري

سنتري

26:21

4

كارلوس ساينز

ميني

33:34

5

ياكوب بريجنسكي

تويوتا

44:22

6

سيباستيان لوب

 بي آر اكس

45:49

7

هنك لاتيغان

تويوتا

47:25

8

ياسر السعيدان

سنتري

51:50

9

خالد القاسمي

بيجو

52:08

10

مارتن بروكوب

فورد

56:30
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حول هذه المقالة

السلاسل رالي داكار
الحدث داكار
الحدث الفرعي المرحلة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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