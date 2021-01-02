رالي داكار: العطيّة يتصدّر المرحلة التمهيديّة أمام الراجحي

لم ينتظر عشّاق رياضة المحرّكات الكثير من الوقت حتّى بدء زئير المحرّكات إيذانًا بانطلاق موسم السباقات الميكانيكيّة لعام 2021.

وانطلقت النسخة الثانية من رالي داكار في الأراضي السعوديّة إثر انتقال الرالي إلى المملكة بدءًا من نسخة العام الماضي، وذلك عبر مرحلة افتتاحيّة قصيرة بلغ طولها 11 كلم في جدّة تحضيرًا للسائقين للتحدّي الأصعب الذي ينتظرهم هذا العام والذي يتّبع مسارًا مختلفًا بالكامل عن نسخة 2020.

وأحرز العطيّة الزمن الأسرع في المرحلة التمهيديّة بتوقيت وقدره 5 دقائق و48 ثانية، وتقدّم بفارق 8 ثوانٍ على الراجحي في ظلّ سيطرة تويوتا على المراكز الأربعة الأولى في ظلّ تواجد جاكوب بريجنسكي وبيرنارد تن برينكي في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

أمّا الشيخ خالد القاسمي المشارك مع فريق أبوظبي ريسينغ فقد حلّ سابعًا بفارق 16 ثانية فقط عن الصدارة.

في الأثناء كان الفائز بنسخة العام الماضي كارلوس ساينز الأب غائبًا عن المراكز الأولى، بل تواجد خارج الـ 20 الأوائل في ظلّ ابتعاده بـ 36 ثانية عن العطيّة.

ويعود ذلك إلى مواجهته لبعض المشاكل في أحد إطاراته، وكان ذلك سبب تأخّر الإسباني.