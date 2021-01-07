رالي داكار: العطيّة واجه أخطاءً ملاحيّة في المرحلة الخامسة

كان سائق تويوتا يُعوّل على هذه المرحلة من أجل كسب أفضليّة أمام سائقي ميني، لكنّ افتتاحه للمسار كان يعني عدم حصوله على فكرة واضحة على صعيد الملاحة.

وفي حين أنّه نجح في تعويض تأخّره في الأقسام الأخيرة من المرحلة، إلّا أنّه خسر دقيقتَين لصالح ستيفان بيترانسيل متصدّر الترتيب العام.

وقال العطيّة الذي حلّ رابعًا في مرحلة اليوم: "لم يكن من السهل افتتاح الطريق. شاهدنا الكثير من الدرّاجات قادمة في اتّجاهنا وذلك أربكنا".

وأضاف: "خسرنا ربّما ثماني أو تسع دقائق ربّما في البداية. أنا سعيدٌ بالوصول إلى هنا أخيرًا".

ثمّ تابع: "قام ستيفان بعملٍ جيّد جدًا لأنّه بقي خلفنا طوال الوقت. أنا سعيدٌ بإكمال اليوم الخامس وسيفتتح ستيفان الطريق غدًا وسيُسهّل ذلك مهمّتي".

وأكمل: "نأخذ الرالي يومًا بيوم، وسنرى أين سينتهي بنا المطاف. سيكون الأسبوع المقبل صعبًا كذلك".

أمّا البطل المحليّ يزيد الراجحي وعلى إثر المشاكل الميكانيكيّة التي عصفت به بالأمس وخسارته للكثير من الوقت جراءها، عرفت بدايته لليوم بعض المشاكل الملاحيّة.

لكنّ ابن المملكة نجح في تعويض ذلك التأخّر خلال النصف الثاني من عمر المرحلة ليُكملها سادسًا على بُعد 9 دقائق عن الفائز.

من جانبه واصل الشيخ خالد القاسمي أداءه الثابت على متن سيارة بيجو ذات الدفع الثنائيّ في نسخة هذا العام من الرالي. فبعد انطلاقه من المركز الـ 24، أكمل الإماراتي مرحلة اليوم في المركز الـ 11 بفارق 20 دقيقة عن الفائز جينيل دي فيلييرز.

وعزّز بذلك القاسمي موقعه في المركز السادس في الترتيب العام للرالي.