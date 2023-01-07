رالي داكار: الراجحي يرفع علم السعوديّة بفوزه بالمرحلة السابعة

بعد أن خسر حوالي 5 ساعات في المرحلة السادسة بسبب مشاكل تقنيّة في سيارته تويوتا، وهو ما يعني خروجه من دائرة المنافسة على الفوز بلقب الرالي، استهدف الراجحي تحقيق الفوز بالمراحل في بقيّة مجريات الرالي.

وعلى إثر تحويل المرحلتين السابعة والثامنة إلى الصيغة "الماراثونيّة" بشكلٍ مفاجئٍ مساء الخميس بسبب سوء الأحوال الجويّة وعدم القدرة على تجهيز مخيّم الرالي، تمّ تقصير مسافة مرحلة السبت بين عاصمة المملكة الرياض والدواديمي إلى 333 كلم بالنسبة للقسم الخاص، ولا يُمكن فيه للمتنافسين الحصول على أيّ دعمٍ لتصليح سياراتهم، بينما ارتفعت مسافة قسم الوصل إلى 528 كلم.

وقدّم الراجحي وتيرة صاروخيّة منذ الكيلومترات الأولى وخاض منافسة مع غيرلان شيشري وكارلوس ساينز في النصف الأوّل، قبل أن يبدأ بتوسيع الفارق في المسارات الحصويّة في النصف الثاني ويُكمل المرحلة في توقيت وقدره 3:06:23 ساعة، متمتّعًا بفارقٍ مريحٍ للغاية.

إذ ذهب المركز الثاني إلى اللثواني فايدوتاس زالا بفارقٍ قارب التسع دقائق، بينما حلّ شيشري ثالثًا.

أمّا العطيّة فقد آثر اتّباع مقاربة متأنية هذا اليوم بالنظر إلى أفضليّته الواسعة في صدارة الترتيب العام، حيث أكمل المرحلة على بُعد 19:12 دقيقة عن الراجحي.

ولم يخسر القطري الكثير من أفضليّته، وذلك بالنظر إلى أنّ زميله هنك لاتيغين ثاني الترتيب العام قد حلّ على بُعد 13:26 دقيقة عن الراجحي، وبالتالي فإنّ الفارق بينهما بقي أكثر من ساعة.

وبعد انهيار تحدي آودي أمسٍ الجمعة في غضون دقائق قليلة في ظلّ حادثي ستيفان بيترانسيل وساينز المتزامنين، حيث انسحب الأوّل من الرالي بعد إصابة ملاحه، حاولت آودي تصليح سيارة الإسباني ساينز قدر الإمكان من أجل محاولة المنافسة على الفوز بالمراحل في بقيّة منافسات الرالي.

وفي حين أنّ الإسباني قدّم وتيرة جيّدة في النصف الأوّل من المرحلة، إلّا أنّه اختار التضحية بالمنافسة من أجل التوقّف لمساعدة زميله ماتياس إكستروم الذي واجه مشكلة ميكانيكيّة.

الترتيب العام بعد المرحلة السابعة:

المركز السائق السيارة التوقيت / الفارق

1 ناصر العطيّة تويوتا 27 ساعة و26:23 دقيقة 2 هنك لاتيغان تويوتا +1 ساعة و01:04 دقيقة 3 لوكاس موراييس تويوتا +1 ساعة و11:24 دقيقة 4 جينيل دي فيلييرز تويوتا +1 ساعة و36:47 دقيقة 5 سيباستيان لوب برودرايف +1 ساعة و54:17 دقيقة 6 رومان دوما ريبيليون +2 ساعة و12:30 دقيقة 7 بريان باراغواناث سنتري +2 ساعة و14:40 دقيقة 8 مارتن بروكوب بنزينا +2 ساعة و17:26 دقيقة 9 وي هان اس ام جي +2 ساعة و51:38 دقيقة 10 ليونيل بو تويوتا +3 ساعة و17:59 دقيقة