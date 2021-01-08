رالي داكار: الراجحي يتألّق والعطيّة يتحسّر على ثقوب الإطارات في المرحلة السادسة

على إثر المشاكل التي واجهها على الصعيدين الميكانيكيّ والملاحيّ في اليومين الماضيين، عاد الراجحي ليضرب بقوّة في المرحلة السادسة اليوم بين القُسيمة وحائل.

وكان السعوديّ السائق الوحيد القادر على مجاراة العائد بقوّة كارلوس ساينز في هذه المرحلة، وبالفعل حلّ ثانيًا على متن سيارة تويوتا.

في الأثناء لم تسر خطط العطيّة على النحو الذي كان يريده في المرحلتين الخامسة والسادسة، حيث تذمّر بالأساس من مشاكل ثقوب الإطارات هذا اليوم التي بدّدت آماله في تقليص الفارق مع بيترانسيل المتصدّر في هذه المرحلة التي اعتبرها "مهمّة".

لكنّ القطريّ وعدًا ببذل قصارى جهده في الأسبوع المقبل إثر يوم الراحة المستحق.

وقال حيال ذلك: "لم يكن يومًا سهلًا. عانينا من ثقبين في الإطارات. لا نزال نواجه مشاكل مع الإطارات مثل العام الماضي. أنا محبطٌ حقًا من إطارات بي اف غودريتش".

وأضاف: "عادة ما تكون لدينا إطارات جيّدة لرالي داكار. لكنّ الوضع مختلفٌ بالكامل بالمقارنة مع سيارات ميني".

ثمّ تابع: "بالرغم من ذلك لا نزال في المركز الثاني في الترتيب العام وسنبذل قصارى جهدنا في الأسبوع المقبل".

وأكمل: "لم يكن هذا أسبوعًا سهلًا على الجميع. ارتكب الكثيرون الأخطاء ونحن محظوظون لعدم ارتكابنا أيّة أخطاء كبيرة. أتواجد حاليًا في موقعٍ جيّد والأسبوع المقبل سيكون مهمًا جدًا".

أمّا الإماراتي الشيخ خالد القاسمي فقد واجه يومًا صعبًا للغاية وخسر فيه 53 دقيقة بالمقارنة مع الصدارة، لكنّه لا يزال ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العام للرالي وسيضرب بقوّة في الأسبوع المقبل بكلّ تأكيد.