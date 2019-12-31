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رالي داكار / داكار 2020 / أخبار عاجلة

ديبريه يُشارك مع ريد بُل في داكار 2020 في السعوديّة

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ديبريه يُشارك مع ريد بُل في داكار 2020 في السعوديّة
31-12-2019

سيخوض سيريل ديبريه الفائز برالي داكار خمس مرّات غمار نسخة 2020 من الرالي العريق رفقة ريد بُل.

أعلنت ريد بُل عن برنامج للسائقين اليافعين لراليات الكروس كاونتري ليكون مشابهًا لبرنامج ناشئيها في الفورمولا واحد، وذلك بالتعاون مع فريق أوفردرايف في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر.

وأعلن الفريق عن تشكيلته اليافعة التي ستُشارك في رالي داكار 2020 ضمن فئة "يو تي في" بسيارات "أو.تي3" الجديدة.

وكان ديبريه قد خاض تجارب على تلك السيارة وتمّ التعويل عليه كمدرّب للبرنامج، لكنّه سيتقدّم الآن لتعويض كينتيرو ضمن الرالي الذي سيُقام على الأراضي السعوديّة.

وقال الفرنسيّ: "فاجأتني سيارة أو.تي3: أوّلًا لثباتها بعد عمل المهندسين على القوانين ليكون عرضها 2.08 مترًا، وهو ما منحها الكثير من الثبات".

وأضاف: "كما استغلّوا معارفهم لجعل الهيكل صلبًا وقويًا، وهو ما تفتقده عادة سيارات الباغيز. كما يمنحك ذلك المزيد من الدقّة عند القيادة في المقاطع التقنيّة، وهو ما تحتاجه بالضبط".

وأردف: "المحرّك قويٌ جدًا والرؤية داخل قمرة القيادة مدهشة".

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وسبق لديبريه الفوز بالرالي ضمن فئة الدرّاجات مع "كاي تي ام" خمس مرّات بين 2005 و2013، ليفرض اسمه كغريمٍ للفائز الآخر بخمسة ألقاب مارك كوما.

وانتقل صاحب الـ 45 عامًا للتسابق في فئة السيارات ضمن تشكيلة بيجو وحلّ ثالثًا في 2017 قبل أن يضع الصانع الفرنسيّ حدًا لبرنامجه في العام التالي.

لكنّ ديبريه واصل المشاركة في نسخة 2019 على متن سيارة ميني وحلّ خامسًا.

ولم يتمّ بعد تأكيد هويّة ملّاح ديبريه، لكنّ الأيّام القليلة القادمة ستكشف عنه، في ظلّ انطلاق الرالي الأحد المقبل.

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