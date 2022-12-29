دليل مراحل رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة

تُواصل المملكة السعوديّة فرض موقعها على الخارطة العالميّة، حيث ستبدأ عام 2023 باستضافة الرالي الأكثر صعوبة في التاريخ، مع قدوم الكثير من الأسماء العالميّة وعلى رأسها البطلان العربيان ناصر العطيّة ويزيد الراجحي، إلى جانب ثلّة من الأسماء البارزة الأخرى مثل كارلوس ساينز وسيباستيان لوب.

وتمّ اعتماد بعض التغييرات على صعيد القوانين الرياضيّة لهذا الرالي، حيث سيتمّ اعتماد كتيّب طريقٍ رسمي لجميع الفئات، بما فيها الدرّاجات بدءًا من 2023، إلى جانب منح بعض المكاسب الزمنيّة للدرّاجات التي تفتتح الطريق في المراحل.

وستكون هذه النسخة من الرالي أطول وأكثر صعوبة مع المزيد من الكثبان الرمليّة مع عبورها من منطقة الربع الخالي، وذلك ضمن مسارٍ كاملٍ جديدٍ بنسبة 70 بالمئة هذا العام.

وستنطلق مجريات الرالي من مخيّم البحر، على ساحل البحر الأحمر في جدّة، من خلال مرحلة تمهيديّة "برولوغ" لتحديد ترتيب الانطلاق في المرحلة الأولى الرسميّة.

وسيتألّف الرالي من 15 مرحلة في المجمل، 14 منها رسميّة، منها مرحلتان ماراثونيّتان.

وسنستعرض عليكم في ما يلي بعض المعلومات عن مراحل الرالي:

المرحلة التمهيديّة: مخيّم البحر – مخيّم البحر

ستتجه المركبات نحو مخرج مخيم البحر، الذي يشكل بداية لمرحلة قصيرة من 11 كيلومترًا على الواجهة البحرية. ستحدد نتيجة المتنافسين ترتيب انطلاق المرحلة الأولى. وضمن ترتيب معكوس لتصنيف المرحلة التمهيدية، فإنّ السائقين العشرة الأوائل والدراجين الـ 15 الأوائل سيقومون باختيار ترتيب الانطلاق للمرحلة التالية. لعبة الاستراتيجيات ستبدأ مباشرة منذ اليوم الأول!

المرحلة الأولى: مخيّم البحر – مخيّم البحر

مرحلة الوصل ستكون بطول 234 كلم مع مرحلة خاصة بطول 367 كلم.

انتهى وقت اللعب! حيث ينطلق الرالي الآن فعلياً وعلى المشاركين البدء بتقديم أفضل ما لديهم. مسارات رملية تحتوي على مقاطع صخرية وأقسام حصوية. وسيختبر أولئك الذين يشاركون للمرة الأولى مهاراتهم في ركوب الكثبان الرملية. وبينما لا تعتبر هذه المرحلة صعبة لكنها ستقدم لمحة عما سيأتي لاحقاً.

المرحلة الثانية: مخيّم البحر – العلا

مرحلة الوصل ستكون بطول 158 كلم مع مرحلة خاصة بطول 430 كلم.

لطالما قدم الطريق إلى العُلا منافسات مختلفة عن المعتاد. حيث يتألف بمعظمه من مسارات مغلقة، بالتالي فإنها تشكل اختباراً للمهارات التوجيهية. أولئك الذين يخسرون وقتاً بسبب الصعوبات الملاحية أو المسارات الصخرية أو لأسباب أخرى، سيستمتعون بمناظر الوديان المذهلة والمناظر الطبيعية الخلابة قبيل نهاية المرحلة. لكن الكثبان الرملية ستكون الحكم الأخير في تقرير نتائج المرحلة، بينما ستكون آثار الأنباط الرائعة مرئية في الأفق!

المرحلة الثالثة: العلا – حائل

مرحلة الوصل ستكون بطول 221 كلم مع مرحلة خاصة بطول 447 كلم.

سيترك المشاركون مخيم المبيت مباشرة باتجاه بداية مرحلة مذهلة وصفها دايفيد كاستيرا بأنها "ربما الخمسون كيلومتراً الأكثر جمالاً طوال الرالي". لكن، سيحصر السائقون والدراجون تركيزهم على سباقٍ ضد الوقت، بينما سيكون الملاحون مشغولين بتقصّي المسار بين الوديان المتلاحقة التي تمنح منظراً بانورامياً في هذه المرحلة السريعة. هذا المزيج يمتلك القدرة على خلط الترتيب لجميع الفئات.

المرحلة الرابعة: حائل – حائل

مرحلة الوصل ستكون بطول 148 كلم مع مرحلة خاصة بطول 425 كلم.

من النادر أن تواجه ثعالب الصحراء الخبيرة بالكثبان الرملية، جبالاً ضخمة من الرمال كتلك التي تنتظر المشاركين خلال المئة كيلومتر الأولى من هذه المرحلة. حالما يصل المنافسون إلى المسار فإن الملاحة الصعبة والآثار على الرمال باتجاه حائل ستشكل وبالتأكيد تحديات صعبة. وبالتالي فإن التركيز الكامل سيكون محورياً لفكّ شيفرة هذه المسارات واتباع الإرشادات ضمن كتيّب المسار.

المرحلة الخامس: حائل – حائل

مرحلة الوصل ستكون بطول 270 كلم مع مرحلة خاصة بطول 373 كلم.

رمال، رمال والمزيد من الرمال في المرور الثاني حول حائل، عاصمة منافسات المسارات الوعرة. كثبان رملية صغيرة مع بعض الأعشاب المتناثرة تتجه بالمسار إلى مناطق أوسع مع بعض الكثبان. المهارة في القفز فوق الكثبان ستشكل الفارق بين اكتساب الوقت أو خسارته. المتمرّسون فقط هم من سيكونون قادرين على ترويض الرمال الناعمة تلك من دون خسارة الوقت.

المرحلة السادسة: حائل - الدواديمي

مرحلة الوصل ستكون بطول 409 كلم، إلى جانب مرحلة خاصة بطول 467 كلم.

حيث يواصل المتنافسون التنقّل من ساحل إلى آخر ضمن أطول مراحل الرالي، والتي تتضمن كذلك أطول مرحلة خاصة. فيما ستكون المسارات سريعة للغاية في الأقسام الأولى قبل أن توفّر الكثبان الرملية تنوعًا وإثارة في الثلث الأخير من المرحلة.

المرحلة السابعة: الدواديمي - الدواديمي

مرحلة الوصل ستكون بطول 167 كلم مع مرحلة خاصة بطول 472 كلم.

وتتمتع هذه المرحلة بتضاريسها الرائعة وسلاسل الكثبان الرملية في أقسامها الأخيرة، بينما سيمثّل ذلك المسار الصعب الفرصة للمتنافسين على منصة التتويج كي يحصلوا على أفضلية أمام منافسيهم.

المرحلة الثامنة: الدواديمي - الرياض

مرحلة الوصل ستكون بطول 315 كلم مع مرحلة خاصة بطول 398 كلم.

بات مخيم المبيت في الرياض مكانًا مألوفًا للمتنافسين خلال النسخ الثلاث الأولى من داكار في السعودية، لكن المرحلة الخاصة هنا ستكون جديدة تمامًا، إذ سيشق المتنافسون طريقهم بين الوديان في قلب الجبال قبل الخروج إلى الصحراء الواسعة قبل أن يختتموا الأسبوع الأول من المنافسات ويحصلون على راحة مستحقة.

يوم الراحة: الرياض

يعد يوم الراحة هدفًا مبدئيًا هامًا، إذ يحين الوقت كي يراجع المتنافسون استراتيجياتهم ويستغلون الوقت المتاح لديهم بحكمة أكبر. فترة الراحة ستكون قصيرة للمتأخرين من المتنافسين، والجميع سيكون أمامهم الكثير من العمل على مركباتهم قبل الحصول على أكبر قسط ممكن من الراحة.

المرحلة التاسعة: الرياض - حرض

مرحلة الوصل ستكون بطول 328 كلم مع مرحلة خاصة بطول 358 كلم.

أولى المراحل بعد يوم الراحة ستتطلب مهارات توجيه قوية بين الوديان والأخاديد التي تشكل القسم الأول منها. كما سيكون من الوارد ارتكاب الأخطاء الملاحية والانحراف عن المسار، إلى جانب أنه سيتعين على المتنافسين تجاوز سلاسل الكثبان الرملية في طريق عودتهم إلى مخيم المبيت.

المرحلة العاشرة: حرض - الشيبه

مرحلة الوصل ستكون بطول 509 كلم مع مرحلة خاصة بطول 113 كلم.

المرحلة الخاصة قصيرة نسبيًا في هذا القسم مع الدخول الأول للمتنافسين في صحراء الربع الخالي ومواجهة الرمال الشاسعة.

المرحلة الحادية عشر: الشيبه - ماراثون الربع الخالي

مرحلة الوصل ستكون بطول 153 كلم مع مرحلة خاصة بطول 273 كلم.

القسم الأول من المرحلة الماراثونية هو لمحبي الراليات الصحراوية، حيث سيبلغ المتنافسون عتبة الـ 4000 كلم من المراحل الخاصة ليدخلوا في منافسات تحمّل قاسية. كما سيواجهون رمالًا متنوعة ستجعل من الحاسم أن يحافظوا على مركباتهم سليمة، إذ لن يكون هنالك مركبات مساعدة أو وميكانيكيون لإعطائهم يد العون في مخيم المبيت.

المرحلة الثانية عشر: ماراثون الربع الخالي - الشيبه

مرحلة الوصل ستكون بطول 191 كلم مع مرحلة خاصة بطول 185 كلم.

ستركز هذه المرحلة على فنيّات السائقين، الدراجين والطواقم في رالي داكار. من سيتمكن من اللعب على ذلك الخيط الرفيع بين عدم الإفراط في الضغط على المركبة وعدم خسارة الكثير من الوقت لصالح المنافسين؟ الإجابة على ذلك ستكون في الشيبه بعد قسم ثان مليء بالكثبان الرملية.

المرحلة الثالثة عشر: الشيبه - الهفوف

مرحلة الوصل ستكون بطول 520 كلم مع مرحلة خاصة بطول 154 كلم.

مغادرة صحراء الربع الخالي ستكون حاسمة على عدة أصعدة، حيث ستكون تلك الفرصة الأخيرة لخوض المنافسة على تلك الكثبان الرملية وكذلك آخر مرحلة كبيرة قد توفّر انطلاقة جيدة للمتنافسين الطموحين للصعود على منصة التتويج أو الساعين للفوز بأن يتقدموا مركزًا أو اثنين في الترتيب.

المرحلة الرابعة عشر: الهفوف - الدمام

مرحلة الوصل ستكون بطول 280 كلم مع مرحلة خاصة بطول 136 كلم.

خاض المتنافسون رحلة طويلة حول ساحل البحر الأحمر، والتي ستنتهي على شواطئ الخليج العربي. ستكون تلك مرحلة سريعة على غير المعتاد، إذ لن يوجد مجال لأية تغييرات كبيرة في الترتيب، حيث يتعين على المتنافسين فقط إيصال مركباتهم إلى خط النهاية.