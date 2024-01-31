داكار 2025: داسيا تكشف عن سيارتها الثورية للنسخة المقبلة من الرالي الأسطوري

تم تصميم النموذج بالتعاون مع برودرايف وتم الكشف رسميًا عنه ضمن عرض تقديمي في باريس من قبل مدير البرنامج دنيس لو فو.

وسيقود ناصر العطية، الفائز خمس مرات برالي داكار، وأسطورة الراليات سيباستيان لوب، إضافة إلى كريستينا غوتيريز كسائقين رسميين مع داسيا، وفق ما تم الإعلان عنه العام الماضي.

خلال العرض، كشفت داسيا أيضًا أنها ستشارك ضمن كامل موسم بطولة العالم للراليات الصحراوية في العام المقبل، بدلاً من التركيز فقط على رالي داكار.

وأكد ديفيد دوراند، المدير المسؤول عن التصميم، أنه تم أخذ متطلبات السائقين بعين الاعتبار أثناء تصميم ساندرايدر التي حافظت على تصميم برودرايف هانتر، لكنها تمتلك محركاً جديداً من ستة أسطوانات بسعة 3 لترات وشاحن، سيعمل بوقود صناعي.

ساعدت برودرايف، التي ستحتفظ بشعارها على الجزء الأمامي من السيارة، داسيا في تحديد التوازن المثالي للوزن وخفض مركز الثقل وإدخال أنظمة مبتكرة، بما في ذلك نظام إدارة حرارية خاصّ يستخدم الأشعة تحت الحمراء لخفض درجة الحرارة.

تخطط داسيا لإطلاق ساندرايدر خلال شهر أبريل في المملكة المتحدة، على الرغم من أن أول اختباراتها لن تتم حتى يونيو عبر ثلاث حصص اختبارية في المغرب. وفي أكتوبر، ستشارك داسيا ضمن منافسات رالي المغرب استعدادًا لرالي داكار 2025.

وأكدت داسيا التزامها بالمنافسة في رالي داكار حتى عام 2027 على الأقل.

من جهته، أوضح لوب أن هناك ناحية محددة أولتها كل من داسيا وبرودرايف اهتمامًا خاصًا.

فقال: "كان هناك الكثير من النقاش حول العديد من الأمور، ولكن الجانب الرئيسي تمثل في مجال الرؤية. لأننا في بعض الأحيان نواجه صعوبات في معرفة موقع اتجاهنا، لذلك قمنا بالكثير من التجارب في هذا الصدد".

أما غوتيريز فكشفت أنها اقترحت إضافة نظام جديد لتجنب فقدان القطع في وسط الصحراء، والذي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية عند حدوث انثقابات في الإطارات على سبيل المثال.

"كان من الرائع أن نشارك في عملية التطوير، واقترحت تضمين لوحة مغناطيسية لتجنب خسارة الوقت مع بعض قطع السيارة".

تعزز ساندرايدر من مستويات الموثوقية بحزمة دفع رباعي، مما يجعل محاور السيارة أكثر صلابة، بالإضافة إلى تعديلات في ناقل الحركة الذي يحمل الآن شكلاً مختلفًا. المكابح جديدة أيضاً، حيث تم تبديل أقراص المكابح والدواسات لتحسين جودة القيادة وخفض الجهد.

أعلنت داسيا أيضًا أن تيفاني إسنارد ستكون مديرة الفريق. حيث اكتسبت الفرنسية خبرة واسعة بعملها مع لوب، وكذلك عبر تحقيق الانتصارات في رالي داكار مع ستيفان بيترهانسل بعد أن تولت إدارة المجال اللوجستي للفريق بأكمله. فيليب دونابين سيكون المدير الفني، وهو ليس غريبًا تمامًا عن هذا المجال، حيث عمل ضمن القسم التقني لسنوات عديدة في مثل هذا النوع من الفعاليات.

Photo by: Dacia Dacia Sandrider

Photo by: Dacia Dacia Sandrider

Photo by: Dacia Dacia Sandrider