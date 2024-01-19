داكار 2024: ساينز ينتزع لقباً تاريخياً لصالح آودي ولوب ثالثاً
تمكن كارلوس ساينز من تحقيق فوز تاريخي على متن سيارة آودي الكهربائية في رالي داكار 2024، حيث باتت أول مصنع يحقق اللقب بسيارة كهربائية، وبات الإسباني السائق الوحيد الذي يحرز الفوز مع 4 مصنعين مختلفين.
تصدر ساينز الترتيب العام لأغلب فترات الرالي على أراضي المملكة العربية السعودية، ليحرز اللقب أخيراً وسط دراما ضمن فئة السيارات.
صاحب المركز الثاني كان غيوم دي ميفيوس سائق تويوتا، أما الثالث فهو سيباستيان لوب الذي كان أقرب منافسي الماتادور الإسباني.
ولم يفز ساينز يأية مرحلة، لكن تمكن وبفضل ثبات الأداء من التفوق على الجميع مستفيداً من سوء الحظ الذي أصاب أقرب منافسيه كذلك.
فقد خرج أكثر المرشحين حظاً، السعودي يزيد الراجحي سائق تويوتا بعد حادثة، وكذلك انسحب ناصر العطية سائق برودرايف هانتر بسبب مشاكل في سيارته.
أما لوب فقد صمد حتى المرحلة ما قبل الأخيرة، لكنه وبسبب مشكلة ميكانيكية كذلك، خسر الكثير من الوقت.
وبذلك أنهت آودي مشاركتها في داكار بأفضل طريقة ممكنة عبر حسم اللقب، مع الإسباني صاحب الـ 61 عاماً، حيث سيركز المصنع الألماني جهوده لمنافسات الفورمولا واحد في 2026.
تصوير: A.S.O.
سيباستيان لوب، فابيان لوركين، برودرايف هانتر
داكار 2024 - الترتيب المبدئي:
|
المركز
|
السائق
|
السيارة
|
الفارق / الفاصل
|
1
|
آودي
|
48 ساعة 15 دقيقة 18 ثانية
|
2
|
غيوم دي ميفيوس
|
تويوتا
|+1 ساعة 20 دقيقة 25 ثانية
|
3
|
سيباستيان لوب
|
برودرايف
|
+1 ساعة 25 دقيقة 12 ثانية
|
4
|
غيرلاين شيشيري
|
تويوتا
|
+1 ساعة 35 دقيقة 59 ثانية
|
5
|
مارتن بروكوب
|
فورد
|
+2 ساعة 16 دقيقة 43 ثانية
|
6
|
غاي بوتيريل
|
تويوتا
|
+2 ساعة 40 دقيقة 33 ثانية
|
7
|جينيل دي فيلييرز
|
تويوتا
|
+2 ساعة 50 دقيقة 26 ثانية
|
8
|
تويوتا
|
+2 ساعة 57 دقيقة 17 ثانية
|
9
|
تويوتا
|
+3 ساعة 03 دقيقة 12 ثانية
|
10
|
ماثيو سيرادوري
|
سنتشري
|
+3 ساعة 04 دقيقة 12 ثانية
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