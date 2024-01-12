داكار 2024: العطية سيقوم "بكل شيء" لمساعدة لوب على هزيمة آودي والفوز باللقب

تلقت آمال العطية بتحقيق لقب سادس في داكار، ضربة موجعة، وذلك خلال مرحلة 48 ساعة الخاضعة للتوقيت، حين تعرضت سيارته برودرايف هانتر لمشكلة وتوقفت قبل نقطة العبور ما قبل الأخيرة، ليتأخر لفترة قاربت 3 ساعات.

وتمكن النجم القطري من المواصلة بعد إصلاح المشكلة، لكن الوقت الكثير الذي خسره أضرّ بشكل كبير بحظوظه في المنافسة على اللقب لهذه النسخة.

ومع خروج العطية من معادلات اللقب وكذلك الخصم القوي يزيد الراجحي سائق تويوتا، بعد حادثته كذلك، فإن الساحة باتت شبه مفتوحة أمام سائقي آودي، مع وجود لوب كخصم أساسي.

"لم يكن يوماً جيداً. تضررت السيارة وكان علينا انتظار المساعدة والإصلاح. ذلك أمر مؤسف لأننا خضنا مرحلة جيدة. على أية حال، سنواصل ونرى كيف ستسير الأمور" قال العطية.

وأكمل: "الفكرة الآن في مساعدة سيب للفوز بداكار. سأقوم بكل شيء لتحقيق ذلك".

اقرأ أيضاً: رالي داكار متصدر رالي داكار 2024 خارج المنافسة بسبب حادثة

ولا تزال هناك 6 مراحل متبقية حتى نهاية الرالي، حيث سينتقل المشاركون إلى الرياض لاستئناف الرالي يوم الأحد بعد يوم الراحة.

وعلّق العطية صاحب الـ 49 عاماً على ضرورة حل مشكلة الانثقابات التي عصفت بالسيارة منذ البداية.

فقال: "كان الجميع يضغط بأقصى سرعة. وضمن وتيرة كهذه، من الطبيعي أن تُكسر بعض الأشياء وتحصل بعض الأمور".

وأكمل: "علينا المواصلة على هذا المنوال وإيجاد حل لمشاكل الانثقابات، هذا كل ما هنالك".

يشار إلى أن آودي تخوض آخر نسخة لها في داكار، وبالتالي فإن هذه هي فرصتها الأخيرة للفوز بالرالي الأسطوري، حيث سيوجه المصنع الألماني جهوده نحو برنامجه في الفورمولا واحد.