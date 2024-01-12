داكار 2024: العطية سيقوم "بكل شيء" لمساعدة لوب على هزيمة آودي والفوز باللقب
قال ناصر العطية أنه "سيقوم بكل شيء" لمساعدة زميله في فريق برودرايف هانتر، سيباستيان لوب، في التفوق على سائق آودي، كارلوس ساينز، بعد أن تضاءلت فرص القطري بشكل كبير بالفوز.
تلقت آمال العطية بتحقيق لقب سادس في داكار، ضربة موجعة، وذلك خلال مرحلة 48 ساعة الخاضعة للتوقيت، حين تعرضت سيارته برودرايف هانتر لمشكلة وتوقفت قبل نقطة العبور ما قبل الأخيرة، ليتأخر لفترة قاربت 3 ساعات.
وتمكن النجم القطري من المواصلة بعد إصلاح المشكلة، لكن الوقت الكثير الذي خسره أضرّ بشكل كبير بحظوظه في المنافسة على اللقب لهذه النسخة.
ومع خروج العطية من معادلات اللقب وكذلك الخصم القوي يزيد الراجحي سائق تويوتا، بعد حادثته كذلك، فإن الساحة باتت شبه مفتوحة أمام سائقي آودي، مع وجود لوب كخصم أساسي.
"لم يكن يوماً جيداً. تضررت السيارة وكان علينا انتظار المساعدة والإصلاح. ذلك أمر مؤسف لأننا خضنا مرحلة جيدة. على أية حال، سنواصل ونرى كيف ستسير الأمور" قال العطية.
وأكمل: "الفكرة الآن في مساعدة سيب للفوز بداكار. سأقوم بكل شيء لتحقيق ذلك".
ولا تزال هناك 6 مراحل متبقية حتى نهاية الرالي، حيث سينتقل المشاركون إلى الرياض لاستئناف الرالي يوم الأحد بعد يوم الراحة.
وعلّق العطية صاحب الـ 49 عاماً على ضرورة حل مشكلة الانثقابات التي عصفت بالسيارة منذ البداية.
فقال: "كان الجميع يضغط بأقصى سرعة. وضمن وتيرة كهذه، من الطبيعي أن تُكسر بعض الأشياء وتحصل بعض الأمور".
وأكمل: "علينا المواصلة على هذا المنوال وإيجاد حل لمشاكل الانثقابات، هذا كل ما هنالك".
يشار إلى أن آودي تخوض آخر نسخة لها في داكار، وبالتالي فإن هذه هي فرصتها الأخيرة للفوز بالرالي الأسطوري، حيث سيوجه المصنع الألماني جهوده نحو برنامجه في الفورمولا واحد.
تصوير: ريد بُل
سيباستيان لوب، فابيان لوركين، برودرايف هانتر
ناصر العطية يترك تويوتا لينضم إلى فريق البحرين رايد اكستريم
ناصر العطية يترك تويوتا لينضم إلى فريق البحرين رايد اكستريم ناصر العطية يترك تويوتا لينضم إلى فريق البحرين رايد اكستريم
رالي المغرب الصحراوي: ناصر الأسرع في اليوم الثالث ومتصدر جديد للرالي
رالي المغرب الصحراوي: ناصر الأسرع في اليوم الثالث ومتصدر جديد للرالي رالي المغرب الصحراوي: ناصر الأسرع في اليوم الثالث ومتصدر جديد للرالي
رالي المغرب الصحراوي: سيب يستعيد لمسته السحرية ويتصدَّر
رالي المغرب الصحراوي: سيب يستعيد لمسته السحرية ويتصدَّر رالي المغرب الصحراوي: سيب يستعيد لمسته السحرية ويتصدَّر
أحدث الأخبار
مرسيدس تعتقد أن سيارات الحقبة الحالية للفورمولا واحد "غير جيدة"
مرسيدس تعتقد أن سيارات الحقبة الحالية للفورمولا واحد "غير جيدة" مرسيدس تعتقد أن سيارات الحقبة الحالية للفورمولا واحد "غير جيدة"
ريد بُل: النسخ لوحده ليس كافياً لمساعدة المنافسين على اللحاق بنا
ريد بُل: النسخ لوحده ليس كافياً لمساعدة المنافسين على اللحاق بنا ريد بُل: النسخ لوحده ليس كافياً لمساعدة المنافسين على اللحاق بنا
داكار 2024: العطية سيقوم "بكل شيء" لمساعدة لوب على هزيمة آودي والفوز باللقب
داكار 2024: العطية سيقوم "بكل شيء" لمساعدة لوب على هزيمة آودي والفوز باللقب داكار 2024: العطية سيقوم "بكل شيء" لمساعدة لوب على هزيمة آودي والفوز باللقب
سارجانت: توقعات الناس "منخفضة" للسائقين الأمريكيين في الفورمولا واحد
سارجانت: توقعات الناس "منخفضة" للسائقين الأمريكيين في الفورمولا واحد سارجانت: توقعات الناس "منخفضة" للسائقين الأمريكيين في الفورمولا واحد
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.