داكار 2024: آمال لوب باللقب تتبخر بعد مشكلة ميكانيكية في المرحلة ما قبل الأخيرة

كان من المتوقع أن يواجه المشاركون مرحلة صعبةً للغاية بين العُلا وينبع بطول 420 كيلومتراً، مع مسارات صخرية بعض الشيء ما يعني تصاعد مخاطر الانثقابات.

وكان لوب يحاول خفض الفارق خلف كارلوس ساينز سائق آودي متصدر الترتيب العام، حيث بلغ الفارق بينهما 13 دقيقة فقط بنهاية المرحلة العاشرة.

لكن مشكلة في سيارته برودرايف هانتر بعد ارتطام صخرة بها، أدت لتوقفه في الكيلومتر 132.

وبعد الانتظار لما يقارب 20 دقيقة، طلب بطل الراليات 9 مرات، المساعدة، وفقاً لما كشفه منظمو الرالي.

حيث جاء في البيان: "توقف سيباستيان لوب وملاحه فابيان لوركين عند الكيلومتر 132 لما يقارب 20 دقيقة".

وأكمل: "بسبب كسر في الذراع الأمامي الأيمن. وطلب الفرنسي المساعدة لنقله والخروج من المرحلة. سيكون قادراً على المشاركة بمرحلة الغد، لكن آماله بالمنافسة على اللقب انتهت".

تصوير: آودي كارلوس ساينز، لوكاس كروز، آودي

وحتى تلك المرحلة كان الفرنسي قد خسر بعض الثواني لصالح ساينز، الذي وسّع فارق الصدارة إلى 13 دقيقة و22 ثانية في المرحلة ما قبل الختامية.

ومع تضاؤل فرص لوب، فإن ساينز بات يسير على طريقه لإحراز لقب داكار الثالث له، وسيكون ذلك أول لقب على الإطلاق يتم إحرازه على متن سيارة كهربائية.

يشار إلى أن هذه هي آخر مشاركة لـ آودي في الحدث الأسطوري، حيث قررت العلامة الألمانية تركيز جهودها على عودتها للفورمولا واحد.