داكار 2023: ساينز غاضب بعد المرحلة الكارثية التي أبقته "مستيقظًا طوال الليل"

خسر الإسباني الذي يسعى لتحقيق لقبه الرابع في رالي داكار الأعرق الكثير من الوقت لصالح منافسيه بعدما اضطرّ للتوقف مرتين بسبب مشاكل ميكانيكية على سيارته آودي الكهربائية.

وكان ساينز قد استهل المرحلة الثالثة بين العلا وحائل بأفضلية 2:12 دقيقة أمام غريمه ناصر العطية سائق تويوتا، لكنه توقف في البداية عن الكيلو 213 بسبب كسر في نظام التعليق الخلفي الأيسر.

حيث عقّب على ما حدث معه قائلًا: "بدأت المرحلة بشكل جيد، كوني لحقت بـ إريك فان لون، وكنت ألاحق ناصر، قبل أن يتوقف بسبب انثقاب على إطاراه وتجاوزناه".

وأضاف: "كانت الأمور تسير على نحوٍ جيد مع وتيرة قوية، لكنني شعرت فجأة بشيء غريب على نظام التعليق الخلفي وكأن شيئًا قد انكسر. لا نعلم لماذا حدث ذلك، فهي وصلات قوية جدًا".

وتابع: "كانت لدينا قطع غيار إضافية، وتمكنا من إصلاح المشكلة والمواصلة ومحاولة الهجوم بقوة، ولكن تعرضنا لانثقاب وتعين علينا كذلك رفع السيارة ببعض الصخور وتغيير الإطار".

وأكمل: "عندما قمنا بذلك، عرّضنا الإطار الآخر للانثقاب وخلال عملية التصليح علق أحد المسامير، كما كسرنا مفتاح ربط الإطار وتعين علينا انتظار إكستروم لتغييره. كان كل ذلك بمثابة فيلم يُبقينا مستيقظين طوال الليل".