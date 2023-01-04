داكار 2023: ساينز غاضب بعد المرحلة الكارثية التي أبقته "مستيقظًا طوال الليل"
قال كارلوس ساينز الأب أن المشاكل الميكانيكية التي واجهته في المرحلة الثالثة من رالي داكار 2023، والتي كلفته صدارة الترتيب العام، كانت بمثابة مشاهدة "فيلم لإبقائه مستيقظًا في الليل".
خسر الإسباني الذي يسعى لتحقيق لقبه الرابع في رالي داكار الأعرق الكثير من الوقت لصالح منافسيه بعدما اضطرّ للتوقف مرتين بسبب مشاكل ميكانيكية على سيارته آودي الكهربائية.
وكان ساينز قد استهل المرحلة الثالثة بين العلا وحائل بأفضلية 2:12 دقيقة أمام غريمه ناصر العطية سائق تويوتا، لكنه توقف في البداية عن الكيلو 213 بسبب كسر في نظام التعليق الخلفي الأيسر.
حيث عقّب على ما حدث معه قائلًا: "بدأت المرحلة بشكل جيد، كوني لحقت بـ إريك فان لون، وكنت ألاحق ناصر، قبل أن يتوقف بسبب انثقاب على إطاراه وتجاوزناه".
وأضاف: "كانت الأمور تسير على نحوٍ جيد مع وتيرة قوية، لكنني شعرت فجأة بشيء غريب على نظام التعليق الخلفي وكأن شيئًا قد انكسر. لا نعلم لماذا حدث ذلك، فهي وصلات قوية جدًا".
وتابع: "كانت لدينا قطع غيار إضافية، وتمكنا من إصلاح المشكلة والمواصلة ومحاولة الهجوم بقوة، ولكن تعرضنا لانثقاب وتعين علينا كذلك رفع السيارة ببعض الصخور وتغيير الإطار".
وأكمل: "عندما قمنا بذلك، عرّضنا الإطار الآخر للانثقاب وخلال عملية التصليح علق أحد المسامير، كما كسرنا مفتاح ربط الإطار وتعين علينا انتظار إكستروم لتغييره. كان كل ذلك بمثابة فيلم يُبقينا مستيقظين طوال الليل".
رالي داكار: شيشري يفوز بالمرحلة الثالثة المصغّرة والعطيّة والراجحي ينتزعان الصدارة
رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة الرابعة والعطيّة يُحافظ على صدارته
أحدث الأخبار
ألبين تكشف موعد إطلاق سيارتها "آي523" لموسم 2023
كشف الصانع الفرنسي ألبين عن موعد إطلاق مقاتلته الجديدة "آي523" التي سيخوض بها غمار منافسات موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
رالي داكار: لوب يفوز بالمرحلة الرابعة والعطيّة يُحافظ على صدارته
أحرز سيباستيان لوب الفوز بالمرحلة الرابعة من منافسات رالي داكار 2023 في منطقة حائل في المملكة العربيّة السعوديّة، في الوقت الذي حافظ فيه ناصر العطيّة على صدارته للترتيب العام أمام يزيد الراجحي.
تغييرات قوانين الأرضية لموسم 2023 في الفورمولا واحد ستكلّف الفرق نصف ثانية في اللفة
ستحتاج فرق الفورمولا واحد لتعويض ما يقارب نصف ثانية في زمن اللفة في موسم 2023 بفضل التغييرات التي دخلت على قوانين الأرضية بهدف تقليل الارتدادات.
مارك ماركيز يعترف بأنّ يده اليمنى المكسورة "لن تعود مطلقًا إلى طبيعتها"
قال مارك ماركيز بطل العالم ستّ مرّات في الموتو جي بي أنّه "من الصعب إدراك" إصابة يده، واعترف بأنّها "لن تعود مطلقًا إلى وضعها الطبيعي" بعد العديد من العمليات الجراحيّة.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.