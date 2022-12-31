داكار 2023: برايس الأسرع ضمن فئة الدراجات في المرحلة التمهيدية
سجّل الأسترالي توبي برايس الزمن الأسرع في المرحلة التمهيدية لنسخة 2023 من رالي داكار المقام في المملكة العربية السعودية، فيما حل خوان باريدا رابعًا واكتفى حامل اللقب سام ساندرلاند بالمركز العاشر.
أقيمت المرحلة التمهيدية بطول 13 كلم بالقرب من مخيم البحر، والتي حددت نتيجتها ترتيب الانطلاق للمرحلة الأولى من الرالي يوم غد الأحد.
وواصل برايس سلسلة انتصاراته بمرحلة واحدة على الأقل في كل نسخة من رالي داكار شارك بها منذ 2015 عبر فوزه بالمرحلة التمهيدية اليوم، حيث أكمل دراج كاي تي ام المسافة في 8:22 دقيقة متقدمًا بثانية واحدة على مواطنه دانيال ساندرز وبـ 9 ثوانٍ على روس برانش دراج هيرو.
فيما كان خوان باريدا أفضل دراجي هوندا في المركز الرابع متقدمًا على بطل نسخة 2021 كيفن بينافيديس الذي رفع العلم الأرجنتيني بمجرد عبوره خط النهاية احتفالًا بفوز بلاده الأخير بكأس العالم في كرة القدم.
وتقدم الأرجنيتي بفارق 10 ثوانٍ على دراج آخر لفريق هيرو وهو خواكين رودريغيز، وتعدّ تلك بداية جيدة للفريق الذي وضع دراجًا آخر ضمن العشرة الأوائل بحلول سيباستيان بوهلر ثامنًا.
هذا واحتل ماتياس والكنر بطل نسخة 2018 المركز السابع لصالح كاي تي ام، فيما تواجد دراجة واحدة من طراز هوسكافارنا ضمن العشرة الأوائل بحلول مايكل دوتشيرتي تاسعًا.
وقد أكمل بطل النسخة الماضية من داكار سام ساندرلاند المراكز العشرة الأولى في المرحلة التمهيدية بفارق 13 ثانية.
وبالانتقال إلى فئة الكوادز، فقد شهدت انطلاقة قوية لحامل اللقب أليكسندر غيرود الذي سجل الزمن الأسرع وأكمل المرحلة التمهيدية بتوقيت بلغ 8:50 دقيقة متفوقًا على مارسيللو ميديروس بفارق ثانية وحيدة.
بفارق 12 ثانية حل دانيال فيلا ثالثًا أمام جيوفاني إنريكو.
ترتيب فئة الدراجات:
|
المركز
|الدراج
|
الفريق
|
الفارق
|1
|
توبي برايس
|كاي تي ام
|
8:22 (1e)
|2
|
دانيال ساندرز
|غاس غاس
|
+0:01 (2e)
|3
|
روس برانش
|هيرو
|
+0:09 (3e)
|4
|
خوان باريدا
|مونستر إنرجي
|
+0:09 (4e)
|5
|
كيفن بينافيديس
|كاي تي ام
|
+0:09 (5e)
|6
|
خواكين رودريغيز
|هيرو
|
+0:10 (6e)
|7
|
ماتياس والكنر
|كاي تي ام
|
+0:11 (7e)
|8
|
سيباستيان بوهلر
|هيرو
|
+0:11 (8e)
|9
|
مايكل دوتشيرتي
|هوسكافارنا
|
+0:13 (9e)
|10
|
سام ساندرلاند
|غاس غاس
|
+0:13 (1
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