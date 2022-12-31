داكار 2023: إكستروم يضع آودي في الصدارة بعد المرحلة التمهيدية

انطلق رالي داكار 2023 مع المرحلة التمهيدية بطول 13 كلم حول مخيم المبيت على ساحل البحر الأحمر، حيث كان افتتاح المسار من نصيب حامل اللقب القطري ناصر العطية سائق تويوتا والذي أكمل المرحلة في 8:12 دقيقة، التوقيت الذي لم يكن كافيًا من أجل إحراز الفوز.

حيث تقدّم عليه بـ 11 ثانية الفرنسي سيباستيان لوب سائق البحرين رايد إكستريم على متن سيارته هانتر تي1+ ليحسم المركز الثاني خلف إكستروم، فيما كان المركز الثالث من نصيب مستر داكار ستيفان بيترانسيل على متن سيارته الكهربائية الهجينة آودي بفارق ثانية أمام العطية.

أمّا كارلوس ساينز سائق آودي الثالث فلم يتمكن من تسجيل مركز أفضل من السادس مع 8:14 دقيقة.

هذا وفاجأ السويدي إكستروم الجميع بتفوقه على لوب في المرحلة التمهيدية وتحقيق الفوز بتوقيت بلغ 8 دقائق، ليعزّز من التكهنات بأن الصانع الألماني آودي لديه السيارة القادرة على الفوز بهذه النسخة من الرالي الأقسى والأمتع في العالم.

وبالرُغم من اليوم غير المُرضي بالنسبة للعطية حامل اللقب، لكن الإشارة الأوضح ستأتي مع انطلاق المرحلة الأولى حيث سيكون ساينز سادس من يختار مركز انطلاقه بعد حلوله في هذا المركز اليوم خلف غورلاين تشيتشيريت الذي حل خامسًا.

وبالعودة إلى بقية المراكز في المرحلة التمهيدية، فقد كان المركز السابع من نصيب البطل المحلي يزيد الراجحي بتوقيت بلغ 8:16 دقيقة متقدمًا على ياكوب برزيغنسكي، أورلاندو تيرانوفا وهينك لاتيغان الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب المرحلة التمهيدية:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق 1 ماتياس إكستروم آودي 11:10:30 (18e) 8:00 (1e) 2 سيباستيان لوب البحرين رايد إكستريم 10:46:30 (2e) +0:01 (2e) 3 ستيفان بيترانسيل آودي 11:04:30 (14e) +0:11 (3e) 4 ناصر العطية تويوتا غازو ريسينغ 10:45:00 (1e) +0:12 (4e) 5 غورلاين تشيتشيريت جي سي كاي موتورسبورت 10:51:00 (5e) +0:13 (5e) 6 كارلوس ساينز آودي 11:07:30 (16e) +0:14 (6e) 7 يزيد الراجحي أوفردرايف 10:48:00 (3e) +0:16 (7e) 8 ياكوب برزينغسكي إكس-رايد ميني 10:49:30 (4e) +0:16 (8e) 9 أورلاندو تيرانوفا البحرين رايد إكستريم 10:54:00 (7e) +0:20 (9e) 10 هينك لاتيغان تويوتا غازو ريسينغ 11:13:30 (20e) +0:21 (10e)