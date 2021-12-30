داكار 2022: مالك وسائق فريق ريبيلليون ينسحب من المنافسات بعد التهام النار لسيارته

تدمّرت السيارة التي كان من المفترض أن يتشاركها رئيس ريبيلليون بيسكي وملّاحه ستيفان خوني في النسخة الـ 44 من رالي داكار العريق في المملكة العربية السعودية بعدما اشتعلت بها النيران خلال المرحلة الاستعراضية التي امتدت بطولة 10.7 كلم بالقرب من جدّة. ولم يتعرض بيسكي أو خوني لأيّ أذى إثر تلك الحادثة.

وقد سجّلت تلك الواقعة نهاية مبكرة لما كان سيمثّل الظهور الثالث على التوالي لبيسكي في الرالي الأعرق.

حيث أكمل سائق/مالك الفريق بالمركز الـ 43 ضمن مشاركته الأولى في 2020، بينما انسحب من الحدث الأخير في المرحلة التاسعة.

وبينما لن يبدأ بيسكي منافسات الرالي الذي ينطلق يوم السبت، لكن ريبيلليون ستكون حاضرة بسيارتها الأخرى التي يقودها الفائز بسباق لومان 24 ساعة، رومان دوماس، يرافقه الملّاح ريمي بولانغر على متن السيارة رقم 215.

جديرٌ بالذكر أن انسحاب بيسكي هو الأول غير المتعلق بالإصابة بفيروس كورونا في منافسات داكار 2022 الذي سينطلق رسميًا مع مرحلة تمهيدية بطول 19 كلم في 1 يناير/كانون الثاني.