تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / داكار 2022: التحدّي الذي واجهه السائقون في تطويع أسلوب القيادة لملائمة السيارات الجديدة التالي / العطية: دومًا ما أرى نفسي المرشّح الأبرز وحان الوقت لتحقيق الفوز في داكار 2022
رالي داكار / داكار أخبار عاجلة

داكار 2022: مالك وسائق فريق ريبيلليون ينسحب من المنافسات بعد التهام النار لسيارته

شهد فريق ريبيلليون انسحاب سيارته رقم 251 من منافسات رالي داكار 2022 بعدما اشتعلت النيران فجأة بسيارة أليكسندر بيسكي "دي اكس اكس آر دي" يوم أمس الأربعاء.

داكار 2022: مالك وسائق فريق ريبيلليون ينسحب من المنافسات بعد التهام النار لسيارته

تدمّرت السيارة التي كان من المفترض أن يتشاركها رئيس ريبيلليون بيسكي وملّاحه ستيفان خوني في النسخة الـ 44 من رالي داكار العريق في المملكة العربية السعودية بعدما اشتعلت بها النيران خلال المرحلة الاستعراضية التي امتدت بطولة 10.7 كلم بالقرب من جدّة. ولم يتعرض بيسكي أو خوني لأيّ أذى إثر تلك الحادثة.

وقد سجّلت تلك الواقعة نهاية مبكرة لما كان سيمثّل الظهور الثالث على التوالي لبيسكي في الرالي الأعرق.

حيث أكمل سائق/مالك الفريق بالمركز الـ 43 ضمن مشاركته الأولى في 2020، بينما انسحب من الحدث الأخير في المرحلة التاسعة.

اقرأ أيضاً:

وبينما لن يبدأ بيسكي منافسات الرالي الذي ينطلق يوم السبت، لكن ريبيلليون ستكون حاضرة بسيارتها الأخرى التي يقودها الفائز بسباق لومان 24 ساعة، رومان دوماس، يرافقه الملّاح ريمي بولانغر على متن السيارة رقم 215.

جديرٌ بالذكر أن انسحاب بيسكي هو الأول غير المتعلق بالإصابة بفيروس كورونا في منافسات داكار 2022 الذي سينطلق رسميًا مع مرحلة تمهيدية بطول 19 كلم في 1 يناير/كانون الثاني.

المشاركات
التعليقات
داكار 2022: التحدّي الذي واجهه السائقون في تطويع أسلوب القيادة لملائمة السيارات الجديدة
المقال السابق

داكار 2022: التحدّي الذي واجهه السائقون في تطويع أسلوب القيادة لملائمة السيارات الجديدة
المقال التالي

العطية: دومًا ما أرى نفسي المرشّح الأبرز وحان الوقت لتحقيق الفوز في داكار 2022

العطية: دومًا ما أرى نفسي المرشّح الأبرز وحان الوقت لتحقيق الفوز في داكار 2022
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

العطية: دومًا ما أرى نفسي المرشّح الأبرز وحان الوقت لتحقيق الفوز في داكار 2022
رالي داكار رالي داكار

العطية: دومًا ما أرى نفسي المرشّح الأبرز وحان الوقت لتحقيق الفوز في داكار 2022

داكار 2022: مالك وسائق فريق ريبيلليون ينسحب من المنافسات بعد التهام النار لسيارته
رالي داكار رالي داكار

داكار 2022: مالك وسائق فريق ريبيلليون ينسحب من المنافسات بعد التهام النار لسيارته

داكار 2022: التحدّي الذي واجهه السائقون في تطويع أسلوب القيادة لملائمة السيارات الجديدة
رالي داكار رالي داكار

داكار 2022: التحدّي الذي واجهه السائقون في تطويع أسلوب القيادة لملائمة السيارات الجديدة

ناني روما: داكار 2022 سيكون "الأكثر غموضًا في مسيرتي"
رالي داكار رالي داكار

ناني روما: داكار 2022 سيكون "الأكثر غموضًا في مسيرتي"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.