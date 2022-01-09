داكار 2022: لوب يفوز بالمرحلة السابعة ويقلّص الفارق مع العطية في الترتيب العام

بعد أن تراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام إثر خطأين ملاحيين يوم الجمعة الماضي، عاد لوب ليكون أقرب ملاحقي العطية مع هيمنة نحو الفوز بالمرحلة السابعة الممتدة بطول 402 كلم من الرياض إلى الدواديمي.

واشتعلت معركة بين لوب وكارلوس ساينز سائق آودي في مستهّل تلك المرحلة، حيث كان متقدمًا بفارق 4 ثوان فقط أمام زميله السابق في "دبليو آر سي" بعد 121 كلم من مسافة المرحلة الخاصة.

مع ذلك، وبحلول نقطة المرور التالية، كان الفرنسي متقدمًا بأكثر من 3 دقائق، لينتزع الفوز رقم 16 له بمراحل داكار بفارق 5 دقائق و26 ثانية، بينما تمكن العطية من تجاوز ساينز ليُكمل المرحلة ثانيًا.

ولم يكن القطري ضمن المنافسة على الفوز اليوم، حيث تراجع بقرابة 7 دقائق خلف لوب في مرحلة ما، لكنه عاد ليقلص ذلك ويعبر خط النهاية مباشرة خلف غريمه.

هذا وخاضت آودي يومًا قويًا مع سيارتها الكهربائية، حيث حل ستيفان بيترانسيل رابعًا خلف زميله ساينز، وبفارق 9 دقائق و40 ثانية عن لوب، بينما تواجد سائق آودي الثالث ماتياس إكستروم ضمن العشرة الأوائل كذلك بحلوله ثامنًا.

السعودي يزيد الراجحي حلّ خامسًا لصالح أوفردرايف تويوتا أمام زميليه برنهارد تن برنكي ولوسيو ألفاريز.

فيما أكمل ناني روما وفلاديمير فاسيلييف ترتيب المراكز العشرة الأولى.

وضمن الترتيب العام، ما يزال العطية على القمة ولكن تقلّص فارق صدارته إلى 44 دقيقة و59 ثانية لصالح لوب مع بقاء 5 مراحل على النهاية، بينما يتواجد الراجحي ثالثًا أمام ألفاريز وياكوب برزينغسكي (اكس-رايد ميني).

الترتيب العام بعد المرحلة السابعة:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة 1 ناصر العطية تويوتا 23:52:22 00:00:00 2 سيباستيان لوب برودرايف 24:37:21 +00:44:59 00:00:00 3 يزيد الراجحي تويوتا 24:45:53 +00:53:31 00:00:35 4 لوسيو ألفاريز تويوتا 25:07:31 +01:15:09 00:00:00 5 ياكوب برزينغسكي ميني 25:22:26 +01:30:04 00:00:00 6 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 25:29:17 +01:36:55 00:12:00 7 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 25:37:10 +01:44:48 00:07:00 8 مارتن بروكوب فورد 26:21:13 +02:28:51 00:03:00 9 سيباستيان هالبرن ميني 26:43:00 +02:50:38 00:15:00 10 فايدوتاس زالا ميني 27:03:29 +03:11:07 00:30:00