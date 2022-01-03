داكار 2022: لوب يفوز بالمرحلة الثانية والعطية يحافظ على الصدارة مع تألق الراجحي بالمركز السادس

تصدّر لوب على متن سيارة "البحرين رايد إكستريم" منذ البداية وحتى النهاية في المرحلة الممتدة بطول 338 كلم بين حائل والقيصومة، ليقتنص فوزه رقم 15 بمراحل داكار والأول له منذ 2019.

ونجح الفرنسي ببناء فارق صدارة بلغ 12 ثانية أمام العطية سائق تويوتا بحلول نقطة المرور الأولى، قبل أن يوسّع ذلك تدريجيًا ليكمل المرحلة بفارق 3 دقائق و28 ثانية أمام بطل داكار ثلاث مرات.

وقد ساعدت تلك النتيجة لوب على تقليص الفارق مع القطري ضمن الترتيب العام، على الرُغم من أن العطية ما يزال يتمتع بفارق مريح يبلغ 9 دقائق و16 ثانية بالتوجه إلى مرحلة الغد الثالثة البالغ طولها 255 كلم والتي تبدأ وتنتهي في القيصومة.

في المقابل، عادت آودي بقوة بعد كوارث الأمس مع سياراتها الثلاث، حيث تقدم كارلوس ساينز سعي الصانع الألماني بحلوله ثالثًا.

إذ وبعد خسارته لأكثر من ساعتين في المرحلة الأولى إثر مشاكل ملاحية، أنهى بطل داكار ثلاث مرات مرحلة اليوم بفارق 5 دقائق و52 ثانية فقط خلف لوب، ليؤكد على قوة مقاتلة آودي الكهربائية الجديدة.

مستر داكار، ستيفان بيترانسيل، عاد بقوة اليوم بعد حادثة الأمس ليدعم مساعي آودي ويحتل المركز الرابع بفارق دقيقتين إضافيتين عن الصدارة، بالرُغم من أن عقوبة الـ 16 ساعة لعدم إكماله مرحلة الأمس تعني أنه خرج من المنافسة على لقبه الـ 15 القياسي الإضافي في داكار.

المركز الخامس ذهب إلى ناني روما على متن سيارة "البحرين رايد إكستريم" الثانية، بينما تقدّم يزيد الراجحي سائق أوفردرايف الثنائي المصنعي لتويوتا هينك لاتيغان وجينيل دي فيلييرز في المركز السادس.

وقد أكمل ماتياس إكستروم (آودي) وبرنهارد تن برنكي (أوفردرايف) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أن لوشيو ألفاريز (أوفردرايف) قد أكمل المرحلة في المركز الـ 11 ليتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بينما يتواجد دي فيلييرز في المركز الرابع أمام فلاديمير فاسيلييف (بي ام دبليو) ومارتن بروكوب (اورلين فورد).

الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق 1 ناصر العطية تويوتا 06:59:21 2 سياستيان لوب برودرايف 07:08:37 +00:09:16 3 لوشيو ألفاريز تويوتا 07:40:14 +00:40:53 4 جينيل دي فيلييرز تويوتا 07:40:43 +00:41:22 5 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 07:43:00 +00:43:39 6 مارتن بروكوب فورد 07:44:14 +00:44:53 7 سيباستيان هالبرن ميني 07:46:38 +00:47:17 8 يزيد الراجحي تويوتا 07:48:14 +00:48:53 9 ياكوب بريزنغسكي ميني 07:58:42 +00:59:21 10 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 08:04:24 +01:05:03