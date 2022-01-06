داكار 2022: لاتيغان يفوز أمام لوب والعطية ثامنًا في المرحلة الخامسة

بعد معركته مع العطية يوم أمس قبل تسبّب مشكلة في الإطار الخلفي على سيارته بخروجه من المنافسة، عاد لاتيغان من جديد اليوم ليتواجد في خضم معركة المقدمة ضمن المرحلة الخاصة البالغ طولها 421 كلم بالقرب من الرياض، وذلك بالرُغم من قيادته مع باب مفتوح في وقت مبكّر من المرحلة.

وانتزع صاحب الـ 27 عامًا الصدارة عند نقطة المرور الثانية بعد تجاوزه ياسر السعيدان سائق "اكس-رايد ميني"، بينما لاحقه ثنائي آودي ستيفان بيترانسيل وكارلوس ساينز في المركزين الثاني والثالث.

وقد تراجع الجنوب أفريقي لفترة وجيزة خلف بيترانسيل عند الكيلومتر 159، لكنه سرعان ما عاد لاستعادة مركزه بعد توقّف غير مخطط له لمستر داكار للمساعدة في إصلاح سيارة زميله ساينز.

مستفيدًا من مشاكل منافسيه، تقدّم لاتيغان نحو الفوز ضمن ثاني مشاركاته في داكار، متفوّقًا على لوب سائق "البحرين رايد إكستريم" بفارق ناهز الدقيقتين.

وبنتيجته اليوم، فقد تواجد لوب ضمن الثلاثة الأوائل في أربع مناسبات حتى الآن، ليبقى ضمن المنافسة على الفوز بالحدث.

المركز الثالث كان من نصيب لوسيو ألفاريز كأفضل سائقي أوفردرايف، بينما قدّم ماثيو سيرادوري أداءً مثيرًا للإعجاب لصالح فريق سينشري بحلوله رابعًا أمام غورلاين تشيتشيريت (جي سي كاي موتورسبورت).

فيما سجّل العطية أسوأ نتيجة له في داكار 2022 حتى الآن بحلوله ثامنًا خلف ياكوب برزينغسكي (اكس-رايد ميني) وجينيل دي فيلييه (تويوتا).

لكن القطري خسر فقط 5 دقائق خلف الصدارة ليواصل اعتلاء قمة الترتيب العام، إذ تقلّص الفارق بينه وبين لوب إلى 35 دقيقة و10 ثوانٍ.

هذا ويتواجد ألفاريز ويزيد الراجحي في المركزين الثالث والرابع تواليًا في الترتيب العام، حيث استفادا من عقوبة الخمس ساعات التي تلقاها دي فيلييه إثر ارتطامه بإحدى الدراجات بالأمس، بينما يُكمل فلاديمير فاسيلييف ترتيب المراكز الخمسة الأولى لصالح "بي آر تي بي ام دبليو".

ماتياس إكستروم هو الآن أفضل سائقي سيارة آودي الكهربائية بتواجده في المركز الـ 16 بعدما حل بالمركز الـ 20 في مرحلة اليوم، حيث تراجع ساينز إلى المركز الـ 21.

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق 1 ناصر العطية تويوتا 17:24:23 2 سيباستيان لوب برودرايف 17:59:33 +00:35:10 3 لوسيو ألفاريز تويوتا 18:15:38 +00:51:15 4 يزيد الراجحي تويوتا 18:30:46 +01:06:23 5 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 18:32:15 +01:07:52 6 ياكوب برزينغسكي ميني 18:34:47 +01:10:24 7 سيباستيان هالبرن ميني 18:46:24 +01:22:01 8 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 18:49:39 +01:25:16 9 مارتن بروكوب فورد 18:55:24 +01:31:01 10 ماثيو سيرادوري سينشري 19:32:12 +02:07:49