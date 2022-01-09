داكار 2022: كورنيخو يفوز وفان بيفرن ينتزع صدارة الترتيب العام بعد المرحلة السابعة

في ظل معاناة الكثير من درّاجي الصدارة في مرحلة اليوم الأحد الرابطة بين الرياض والداواديمي بطول 402 كلم، فقد كان فان بيفرن قادرًا على القفز من المركز الرابع إلى صدارة الترتيب العام.

وقد تقدّم الدراج الفرنسي مركزًا من قبل حتى بداية المرحلة، وذلك بعد انسحاب دانيال ساندرز دراج غاس غاس من المنافسات، بينما خسر زميل الأسترالي، ساندرلاند وأقرب منافسيه ماتياس والكنر دراج "كاي تي ام" ما يزيد على 20 دقيقة.

ولم يخض فان بيفرن مرحلة سهلة كذلك، حيث تراجع بفارق 11 دقيقة و22 ثانية خلف كورنيخو دراج هوندا، والذي سجّل أول فوز له في داكار 2022 والثالث في مسيرته.

لكن الوقت الذي اكتسبه على حساب ساندرلاند ووالكنر وضع درّاجة ياماها على قمة الترتيب مع بقاء 5 مراحل على نهاية الرالي، بفارق 5 دقائق و12 ثانية أمام الأخير.

أقرب منافسي كورنيخو في مرحلة اليوم كان حامل اللقب كيفن بينافيديس درّاج "كاي تي ام"، حيث حلّ ثانيًا بفارق 44 ثانية.

ويعني ذلك أن بينافيديس تقدم من المركز الثامن إلى الثالث في الترتيب العام، بفارق 5 دقائق و23 ثانية خلف فان بيفرن، بينما يتواجد ساندرلاند في المركز الرابع بفارق 5 دقائق و38 ثانية عن الصدارة.

لورينزو سانتولينو درّاج شيركو تقدم مركزًا وحيدًا ليتواجد خامسًا أمام أفضل درّاجي هوندا، بابلو كوينتانيا.

وبالرُغم من إصابة كتفه في المرحلة الخامسة، تمكّن خوان باريدا درّاج هوندا من تسجيل ثالث أسرع زمن اليوم ليتقدم إلى المركز السابع في الترتيب العام أمام ستيفان سفيتكو الدراج المستقل على متن دراجة "كاي تي ام"، كورنيخو وآندرو شورت درّاج ياماها.

الترتيب العام بعد المرحلة السابعة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق العقوبة 1 أدريان فان بيفرن ياماها 23:45:02 00:00:00 2 ماتياس والكنر كاي تي ام 23:50:14 +00:05:12 00:00:00 3 كيفن بينافيديس كاي تي ام 23:50:25 +00:05:23 00:00:00 4 سام ساندرلاند كاي تي ام 23:50:40 +00:05:38 00:00:00 5 لورينزو سانتولينو شيركو فاكتوري 23:51:36 +00:06:34 00:00:00 6 بابلو كوينتانيا هوندا 23:53:17 +00:08:15 00:00:00 7 خوان باريدا هوندا 23:53:35 +00:08:33 00:01:00 8 ستيفان سفيتكو كاي تي ام 24:05:20 +00:20:18 00:00:00 9 خوسيه إغناسيو كورنيخو هوندا 24:11:39 +00:26:37 00:00:00 10 آندرو شورت ياماها 24:13:12 +00:28:10 00:00:00