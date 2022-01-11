داكار 2022: كورنيخو يحقق فوزه الثاني في المرحلة التاسعة ووالكنر يتقدم لصدارة الترتيب

هيمن فريق هوندا المصنعي على المرحلة التاسعة الممتدة بطول 287 كلم بالقرب من وادي الدواسر، حيث تناوب كورنيخو وريكي برابيك على صدارة الأزمنة خلال اليوم.

وكان كورنيخو في الصدارة المبكرة بعد نقطة المرور الأولى عند الكيلومتر الـ 40، لكن سرعان ما تجاوزه برابيك وبدأ ببناء أفضلية صغيرة حتى نقطة المرور الرابعة، لكنّه لم يتمكن من صد هجوم الدراج التشيلي الذي عاد لتجاوزه والتقدم لتحقيق الفوز بفارق دقيقة و26 ثانية.

فيما تراجع برابيك في النهاية إلى المركز الثالث خلف كيفن بينافيديس درّاج "كاي تي ام"، حيث خسر الوقت في الكيلومترات الـ 86 الأخيرة حتى خط النهاية.

في المقابل لم يكن والكنر ضمن المنافسة على منصة التتويج اليوم على الإطلاق، لكنّه أكمل المرحلة بفارق دقيقتين و6 ثوان فقط عن الصدارة في المركز الرابع، لينتزع بذلك صدارة الترتيب العام.

وقد استفاد الأسترالي من المرحلة الصعبة التي خاضها متصدّر الأمس ساندرلاند، والذي أكمل اليوم بفارق أكثر من 8 دقائق عن الصدارة في المركز الـ 14 بعد افتتاحه الطريق.

وتفصل بين الدرّاجين دقيقتان و21 ثانية في صدارة الترتيب العام مع بقاء 3 مراحل على نهاية الرالي.

هذا وواصل أدريان فان بيفرن تشبّثه بالمركز الثالث في الترتيب العام على متن دراجة ياماها، بينما ما يزال بابلو كوينتانيا أفضل دراجي هوندا في المركز الرابع بعدما حل ثامنًا اليوم.

المركزان الخامس والسادس في الترتيب العام يتواجد عليهما بينافيديس وخوان باريدا على الترتيب، إذ يتقدمان أمام لورينزو سانتولينو دراج شيركو.

وقد دفع فوز اليوم كورنيخو إلى المركز التاسع في الترتيب العام، بينما أزاح تقدم آندرو شورت نحو المركز العاشر توبي برايس خارج العشرة الأوائل.

الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق العقوبة 1 ماتياس والكنر كاي تي ام 30:14:03 00:00:00 2 سام ساندرلاند كاي تي ام 30:16:15 +00:02:12 00:00:00 3 أدريان فان بيفرن ياماها 30:17:59 +00:03:56 00:00:00 4 بابلو كوينتانيا هوندا 30:18:44 +00:04:41 00:00:00 5 كيفن بينافيديس كاي تي ام 30:24:25 +00:10:22 00:00:00 6 خوان باريدا هوندا 30:25:00 +00:10:57 00:01:00 7 لورينزو سانتولينو شيركو فاكتوري 30:40:57 +00:26:54 00:00:00 8 ستيفان سفيتكو كاي تي ام 30:41:55 +00:27:52 00:00:00 9 خوسيه إغناسيو كورنيخو هوندا 30:46:33 +00:32:30 00:00:00 10 آندرو شورت ياماها 30:49:02 +00:34:59 00:00:00