داكار 2022: ساينز يحقق الفوز الرابع لآودي والعطية يقترب أكثر من اللقب بعد المرحلة الـ 11

لم يواجه ساينز أيّ تهديد على الإطلاق في المرحلة الـ 11 الممتدة بطول 346 كلم حول بيشة منذ أن تقدم إلى الصدارة عند نقطة المرور الثالثة أمام لوسيو ألفاريز (أوفردرايف)، حيث نجح الإسباني بشقّ طريقه عبر الكثبان الرملية ليعبر خط النهاية بفارق بلغ دقيقتين و4 ثوان.

وهذا هو الفوز الثاني لساينز في داكار 2022 والرابع لأودي مع سيارتها الكهربائية الجديدة. حيث مثّلت تلك النتيجة حلقة أخرى في سلسلة التأديات القوية للصانع الألماني في الأسبوع الثاني من الرالي.

فيما برز زميل ساينز السابق في "دبليو آر سي" سيباستيان لوب كأقرب ملاحقيه مع تقديمه أداءً قويًا آخر لصالح "البحرين رايد إكستريم" بحلوله ثانيًا.

وقد اكتسب لوب حوالي 4 دقائق من أفضلية غريمه العطية الذي خاض مرحلة هادئة نحو المركز الثامن على متن سيارته تويوتا هايلوكس - بفارق مركزين خلف زميله جينيل دي فيلييه.

مع ذلك، ما تزال تلك النتيجة تعني أن القطري يتقدم بفارق كبير يبلغ 28 دقيقة و19 ثانية في صدارة الترتيب بالتوجه إلى المرحلة الأخيرة القصيرة نحو جدّة يوم غد الجمعة، ما يضعه في أفضل موقع لحسم لقبه الرابع في داكار.

المركز الثالث في مرحلة اليوم كان من نصيب ألفاريز بفارق ناهز الثلاث دقائق عن الصدارة، بينما تواجد ماتياس إكستروم (آودي) وناني روما (البحرين رايد إكستريم) بفارق ليس بكبير في المركزين الرابع والخامس تواليًا.

هذا وخسر ستيفان بيترانسيل (آودي) 6 دقائق في مرحلة مبكرة من اليوم ليكمله مع ذات الفارق تقريبًا خلف زميله ساينز في المركز السابع خلف دي فيلييه.

وضمن الترتيب العام، يتواجد البطل المحلي يزيد الراجحي بفارق أكثر من ساعة خلف العطية بالمركز الثالث، بينما عانى ياكوب برزينغسكي (اكس-رايد ميني) ليفسح المجال أمام أورلاند تيرانوفا ودي فيلييه ليتقدما إلى المركزين الرابع والخامس تواليًا.

فيما تقدّم إكستروم مركزًا إلى التاسع الإجمالي مستفيدًا من المرحلة الصعبة التي خاضها سيباستيان هالبرن سائق "اكس-رايد".

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 11:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة 1 ناصر العطية تويوتا 36:49:51 00:05:00 2 سيباستيان لوب برودرايف 37:23:10 +00:33:19 00:05:00 3 يزيد الراجحي تويوتا 37:53:34 +01:03:43 00:00:35 4 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 38:21:20 +01:31:29 00:13:00 5 جينيل دي فيلييه تويوتا 38:34:02 +01:44:11 00:05:00 6 ياكوب برزينغسكي ميني 38:41:48 +01:51:57 00:00:00 7 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 38:49:40 +01:59:49 00:05:00 8 ماثيو سيرادوري سينشري 39:24:10 +02:34:19 00:15:00 9 ماتياس إكستروم آودي 39:29:48 +02:39:57 00:17:00 10 سيباستيان هالبرن ميني 39:29:51 +02:40:00 00:05:00