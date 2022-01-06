داكار 2022: ساينز يتعرض لمشكلة ميكانيكية مع سيارته أودي في المرحلة الخامسة

واجه كارلوس ساينز المشاكل مجدداً اليوم الخميس في المسار حول الرياض، ضمن المرحلة الخامسة من نسخة داكار الـ 44. وذلك بعد أن كان ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال أربعةٍ من الأيام الخمسة للرالي حتى الآن.

حيث توقف الإسباني وملاحه لوكاس كروز في الكيلومتر الـ 195 ضمن المرحلة الخامسة.

وتوقف بطل العالم للراليات مرتين، بعد المنافسة على المركز الخامس أثناء الملاحة على المسارات الرملية التي تضمنت حجارة مخفية ضمن الرمال.

وبعد الارتطام بها، انكسر ممتص الصدمات لسيارة أودي آر.أس إي-ترون، كما حصل مع ستيفان بيترانسيل يوم الأربعاء.

واضطر الإسباني الانتظار للحصول على المساعدة من الفرنسي، الذي انطلق من المركز 19، بفارق 39 دقيقة خلفه، والذي كان يتصدر في القسم الأخير للمرحلة.

وبالتعاون بين زملاء أودي الأربعة، تمكنوا من إزالة ممتص صدمات من سيارة الفرنسي وتركيبه على سيارة الإسباني رقم 202.

وواصل ساينز وكروز ليكملا المرحلة بفارق ساعة وثلاث دقائق خلف المتصدر هنك لاتيغان في الكيلومتر الـ 199.