داكار 2022: ساندرلاند يستعيد صدارة الترتيب بعد فوزه بالمرحلة الثامنة

فقد ساندرلاند - الذي تصدّر الترتيب لكامل الأسبوع الأول من الرالي تقريبًا في المملكة العربية السعودية - أفضليته مع استئناف الحدث بعد يوم الراحة يوم أمس الأحد، حيث خسر حوالي 26 دقيقة لصالح المتصدرين ضمن ما وصف بمرحلة "الكازينو" من الناحية الملاحية.

مع ذلك، عاد البريطاني اليوم في المرحلة الرابطة بين الدوادمي ووادي الدواسر بطول 395 كلم ليتواجد في الصدارة عند كل نقاط المرور ويفوز بفارق دقيقتين و53 ثانية ويتقدم من المركز الرابع إلى قمة الترتيب العام.

في المقابل، خاض متصدّر الأمس أدريان فان بيفرن يومًا أصعب حيث كان ثاني المنطلقين على الطريق، لكنّ درّاج ياماها نجح بالحدّ من خسارته لصالح ساندرلاند بحلوله تاسعًا بفارق 10 دقائق و21 ثانية.

ويعني ذلك أن الفرنسي قد تراجع إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 4 دقائق و43 ثانية خلف ساندرلاند وبفارق دقيقة تقريبًا خلف ماتياس والكنر درّاج "كاي تي ام" الذي تشبّث بالمركز الثاني مع حلوله ثالثًا اليوم.

في الخلف بفارق 47 ثانية إضافية عن فان بيفرن يتواجد بابلو كوينتانيا في المركز الرابع، ذلك بعد أن كان أقرب ملاحقي ساندرلاند اليوم على متن دراجة هوندا.

أداء قويّ آخر لهوندا كان من خوان باريدا الذي قفز إلى المركز الخامس في الترتيب العام بفارق 14 دقيقة و38 ثانية خلف ساندرلاند.

أمّا حامل اللقب ودرّاج "كاي تي ام" كيفن بينافيديس فقد خاض مرحلة للنسيان اليوم حيث تراجع بفارق 15 دقيقة وبات في المركز السادس الإجمالي خلف باريدا.

على غرار بينافيديس، كان يوم لورينزو سانتولينو (شيركو) وخوسيه إغناسيو كورنيخو الفائز بمرحلة الأمس، حيث تراجع الأول من المركز الخامس إلى السابع، وبات الأخير في المركز الـ 12 بعدما كان في المركز التاسع.

مع سادس أسرع الأزمنة اليوم، دخل توبي برايس "كاي تي ام" إلى نطاق العشرة الأوائل في الترتيب العام، بفارق 32 دقيقة عن الصدارة، بينما تقدم ريكي برابيك (هوندا) مركزًا ليتواجد في المركز الـ 13.

هذا وخسرت ياماها أحد أسلحتها في بداية المرحلة، مع انسحاب روس برانش من الرالي، حيث كان يعاني من إصابة إثر سقوطه في المرحلة السادس، إذ آثر البقاء في مخيم المبيت في الصباح.

وبذلك بات برانش ثالث درّاج مصنعي ينسحب من الحدث بعد سكايلر هاوز (هوسكافارنا) ودانيال ساندرز (غاس غاس).

الترتيب العام بعد المرحلة الثامنة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق العقوبة 1 سام ساندرلاند كاي تي ام 27:38:42 00:00:00 2 ماتياس والكنر كاي تي ام 27:42:27 +00:03:45 00:00:00 3 أدريان فان بيفرن ياماها 27:43:25 +00:04:43 00:00:00 4 بابلو كوينتانيا هوندا 27:44:12 +00:05:30 00:00:00 5 خوان باريدا هوندا 27:53:20 +00:14:38 00:01:00 6 كيفن بينافيديس كاي تي ام 27:53:29 +00:14:47 00:00:00 7 لورينزو سانتولينو شيركو فاكتوري 27:59:51 +00:21:09 00:00:00 8 ستيفان سفيتكو كاي تي ام 28:05:33 +00:26:51 00:00:00 9 توبي برايس كاي تي ام 28:11:12 +00:32:30 00:06:00 10 مايسون كلاين كاي تي ام 28:14:08 +00:35:26 00:00:00