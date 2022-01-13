داكار 2022: ساندرلاند يستعيد صدارة الترتيب العام قبل مرحلة من نهاية الرالي

وضع ساندرلاند نفسه في موقع قوي لانتزاع لقبه الثاني في داكار مع تأدية قوية اليوم الخميس في المرحلة الـ 11 الممتدة بطولة 346 كلم حول بيشة، في الوقت الذي خسر فيه العديد من منافسيه الرئيسيين في الترتيب العام الكثير من الوقت بسبب الأخطاء الملاحية.

تصدّر درّاج غاس غاس لمعظم المرحلة، لكنه تراجع بعض الشيء بعد نقطة المرور ما قبل الأخيرة ليخسر ثاني فوز له في داكار 2022 بفارق 4 ثوانٍ فقط لصالح بينافيديس، الذي عاد إلى منافسات الرالي إثر انسحابه يوم الأربعاء.

وبتلك النتيجة، استعاد ساندرلاند صدارة الترتيب العام بفارق 6 دقائق و52 ثانية بالتوجّه إلى المرحلة الأخيرة القصيرة نسبيًا يوم غد الجمعة والواصلة بين بيشة وجدّة.

وكان أدريان فان بيفرن في صدارة الترتيب العام بعد مرحلة الأمس بفارق ناهز 6 دقائق أمام ساندرلاند، لكنّه عانى كثيرًا اليوم بعد انطلاقه من المركز الرابع هو وثلاثة دراجين أمامه، توبي برايس (كاي تي ام)، لوسيانو بينافيديس (هوسكافارنا) وخوان باريدا (هوندا).

وقد خسر فان بيفرن الوقت الأقل بين هذه المجموعة، لكنّه كان ما يزال متأخرًا بحوالي 21 دقيقة خلف ساندرلاند.

وتراجع فان بيفرن إلى المركز الرابع في الترتيب العام، مع تقدّم بابلو كوينتانيا (هوندا) إلى المركز الثاني وماتياس والكنر (كاي تي ام) إلى المركز الثالث بفارق 7 دقائق و15 ثانية خلف الصدارة.

وقد تلقّت فرص كوينتانيا بمنح هوندا لقبها الثالث على التوالي في داكار دفعة بسيطة عندما قرر المراقبون بأن عقوبتي السرعة لكل من التشيلي وباريدا سيتم تقليصها إلى النصف.

ومنح ذلك كوينتانيا دقيقة إضافية في الترتيب العام، لكن هذا لم يؤثر عليه أو على مركز باريدا في الترتيب.

فيما يبدو بأن باريدا خارج المنافسة على الفوز بتواجده في المركز الخامس وبفارق يناهز 28 دقيقة خلف ساندرلاند.

في المركزين السادس والسابع تواليًا يتواجد درّاجا هوندا ريكي برابيك وخوسيه إغناسيو كورنيخو، حيث تقدّما على آندرو شورت (ياماها) ومايسون كلاين (كاي تي ام).

برايس، وبالرُغم من تراجعه بفارق 31 دقيقة في مرحلة اليوم، ما يزال يحتل المركز العاشر في الترتيب العام.

الترتيب العام بعد المرحلة الـ 11:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق العقوبة 1 سام ساندرلاند كاي تي ام 37:04:05 00:00:00 2 بابلو كوينتانيا هوندا 37:10:57 +00:06:52 00:01:00 3 ماتياس والكنر كاي تي ام 37:11:20 +00:07:15 00:00:00 4 أدريان فان بيفرن ياماها 37:19:35 +00:15:30 00:00:00 5 خوان باريدا هوندا 37:31:59 +00:27:54 00:03:00 6 ريكي برابيك هوندا 37:41:29 +00:37:24 00:02:00 7 خوسيه إغناسيو كورنيخو هوندا 37:45:07 +00:41:02 00:00:00 8 آندرو شورت ياماها 37:47:45 +00:43:40 00:00:00 9 مايسون كلاين كاي تي ام 37:55:14 +00:51:09 00:00:00 10 توبي برايس كاي تي ام 37:56:32 +00:52:27 00:06:00