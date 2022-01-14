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رالي داكار / داكار تقرير المرحلة

داكار 2022: ساندرلاند يحرز لقبه الثاني ضمن فئة الدراجات

نجح سام ساندرلاند دراج "غاس غاس" بإحراز لقبه الثاني ضمن فئة الدراجات في رالي داكار 2022 المقام على أراضي المملكة العربية السعودية بفارق طفيف، عقب مرحلة اليوم الجمعة الختامية للرالي الأسطوري.

داكار 2022: ساندرلاند يحرز لقبه الثاني ضمن فئة الدراجات

دخل ساندرلاند المرحلة القصيرة نسبياً بطول 164 كيلومتراً بين بيشة وجدة، بفارق قارب الدقائق السبع أمام أقرب ملاحقيه بابلو كوينتانيلا دراج هوندا.

وبالرغم من إكمال المرحلة ثانياً، لكنه قدم ما يكفي ليضمن بقاء أفضليته ضمن الترتيب العام حتى النهاية، ليحرز اللقب بفارق 3 دقائق و27 ثانية أمام كوينتانيلا

وذلك ما منح ساندرلاند لقبه الثاني في داكار، حيث أحرز أول لقب له في نسخة 2017، وهو لقبهُ الأول على الأراضي السعودية لصالح مجموعة "كاي تي ام"، لينهي سلسلة انتصارات هوندا التي تتابعت على مدار عامين.

وأكمل ماتياس والكنر ترتيب مراكز منصة التتويج خلف كوينتانيلا، بفارق سبع دقائق و23 ثانية عن ساندرلاند.

وهيمن البريطاني المقيم في دبي على مجريات نسخة 2022 ضمن فئة الدراجات، حيث بدأت أفضليته تظهر منذ المرحلة الثانية، ونجح بالحفاظ على فارق بسيط أمام الملاحقين مع الوصول إلى يوم الراحة منتصف الرالي.

وشهدت المرحلة السابعة الصعبة تراجعه ضمن الترتيب، لكنه سرعان ما شق طريقه صعوداً ليفوز في الثامنة وينتزع صدارة الترتيب العام مجدداً.

أدريان فان بيفرين شكل منافسة قوية له بعد المرحلة العاشرة، لكنه تراجع في المرحلة 11 بمقدار 15 دقيقة عن ساندرلاند، وهذا ما وضعه في المركز الرابع الإجمالي لصالح ياماها، بينما أكمل خوان باريدا ترتيب المراكز الخمسة الأولى لصالح هوندا.

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