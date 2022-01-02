داكار 2022: ساندرز يوسّع صدارته أمام كوينتانيا في فئة الدراجات بعد المرحلة الأولى

بعد فوزه بالمرحلة الاستعراضية بالأمس، آثر ساندرز الانطلاق في المرحلة الأولى في حائل من المركز الـ 15، ليقلل من خطر أن يتوه في الصحراء من دون الآثار التي يتركها الدراجون الآخرون خلفهم.

وقد آتت تلك الاستراتيجية أكلها على الفور حيث نجح ساندرز ببناء أفضلية صغيرة بلغت 12 ثانية عند نقطة المرور الأولى، قبل أن يضاعف تقدّمه إلى أكثر من 46 ثانية عند نقطة 160 كلم.

في المقابل، تمكن كوينتانيا من إغلاق الفارق مع غريمه إلى 18 ثانية خلال الـ 40 كلم التالية، لكن الأسترالي كانت له الكلمة العليا في القسم الأخير من المرحلة، ليفوز بالسباق الذي امتد بطول 333 كلم بفارق مثير للإعجاب بلغ دقيقتين و7 ثوان.

وقد وسّع ذلك أفضليته الإجمالية إلى 3 دقائق و7 ثوان بالتوجه إلى المرحلة الثانية من الرالي والتي تمتد من حائل إلى الأرطواية.

فيما نجح كوانتانيا في شق طريقه نحو المركز الثاني في الترتيب العام أمام والكنر - الفائز بداكار 2018 - والذي يتأخر خلف ساندرز الآن بفارق 11 دقيقة و6 ثوان.

المركز الرابع كان من نصيب مايسون كلاين بفارق 14 ثانية خلف والكنر، بينما قدّم لورينزو سانتولينو أداءً قويًا ليقتنص المركز الخامس.

أفضل درّاجي ياماها كان أدريان فان بيفرن في المركز السادس مع نهاية المرحلة، لكنه يحتل المركز الرابع في الترتيب العام أمام مايسون وسام ساندرلاند الذي كان ثامن أسرع الدراجين اليوم وسانتولينو.

فيما أكمل خافيير دي سولترييه، روس برانش وزميله في ياماها سكايلر هاوز ترتيب المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام.

الترتيب العام بعد المرحلة الأولى:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق 1 دانيال ساندرز غاز غاز 04:38:40 2 بابلو كوينتانيا هوندا 04:41:47 +00:03:07 3 ماتياس والكنر كاي تي ام 04:49:46 +00:11:06 4 أندريان فان بيفرن ياماها 04:51:26 +00:12:46 5 مايسون كلاين باس كاي تي ام 04:53:14 +00:14:34 6 سام ساندرلاند غاز غاز 04:54:36 +00:15:56 7 لورينزو سانتوليني شيركو 04:55:34 +00:16:54 8 خافيير دي سولترييه هوسكافارنا 04:57:16 +00:18:36 9 روس برانش ياماها 04:58:01 +00:19:21 10 سكايلر هاوز هوسكافارنا 05:03:52