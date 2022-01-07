داكار 2022: ساندرز يحرز الفوز وساندرلاند في الصدارة بعد المرحلة السادسة

تمّ إعلان ساندرز فائزاً بالمرحلة السادسة وذلك بعد اختصار المرور حول الرياض بعد الكيلومتر 101.

وذلك بسبب دواعي السلامة نظراً لسوء حالة المسارات التي استعملتها السيارات والشاحنات يوم أمسٍ، وازدادت سوءاً مع الأمطار.

وتصدر ساندرز جميع نقاط المرور لينهي بفارق قارب الدقيقتين ونصف أمام ساندرلاند، الذي أكمل بفارق عشر ثوانٍ فقط أمام أقرب منافسيه في الترتيب العام، ماتياس والكنر.

وذلك يعني أن ساندرلاند يتصدر أمام والكنر بفارق دقيقتين و39 ثانية، بينما تقدم ساندرز إلى المركز الثالث بفارق خمس دقائق و35 ثانية.

صاحب المركز الثالث العام أدريان فان بيفرين تأخر مركزاً ضمن الترتيب العام بعد تحقيق المركز الثامن في المرحلة.

بابلو كوينتانيلا أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى متقدماً على لورينزو سانتولينو.

كيفن بينافيديس سيصل إلى يوم الراحة ثامناً، خلف ستيفانو سفيتكو المشارك المستقل، بينما يحتل جوان باريدا المركز التاسع، بعد أن قرر مواصلة الرالي بالرغم من إصابة كتفه في حادثة يوم أمس.

وحصلت هناك دراما للدراج روس برانش، الذي انطلق سابعاً بالمركز العام لكن تم نقله إلى المركز الطبي بعد تعرضه لحادثة.

الأمر نفسه حصل مع دانيلو بيتروشي، لكنه تمكن من المواصلة لينهي بالمركز 40 بفارق قارب 13 دقيقة خلف المتصدر.

الترتيب بعد المرحلة السادسة

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق العقوبة 1 سام ساندرلاند كاي تي ام 19:55:59 00:00:00 2 ماتياس والكنر كاي تي ام 19:58:38 +00:02:39 00:00:00 3 دانيال ساندرز كاي تي ام 20:01:34 +00:05:35 00:00:00 4 أدريان فان بيفرين ياماها 20:03:42 +00:07:43 00:00:00 5 بابلو كوينتانيلا هوندا 20:13:43 +00:17:44 00:00:00 6 لورينزو سانتولينو شيركو 20:14:21 +00:18:22 00:00:00 7 ستيفان سفيتكو كاي تي ام 20:20:28 +00:24:29 00:00:00 8 كيفن بينافيديس كاي تي ام 20:20:55 +00:24:56 00:00:00 9 خوان باريدا هوندا 20:21:58 +00:25:59 00:01:00 10 ماسون كلين كاي تي ام 20:33:07 +00:37:08 00:00:00