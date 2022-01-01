داكار 2022: ساندرز يتصدر فئة الدراجات في المرحلة الاستعراضية أمام هوندا

ومع مضاعفة أزمنة المرحلة بخمس مرّات لتفادي الاستراتيجيات الخطرة، فقد أكمل ساندرز المرحلة الاستعراضية في زمن رسمي بلغ 55 دقيقة و30 ثانية، بفارق دقيقة تمامًا عن كوينتانيللا أقرب ملاحقيه.

وبعد عامٍ من مشاركة ياماها الكارثية في 2021، فقد وضع روس برانش الصانع الياباني في المركز الثالث متغلبًا على أفضل درّاجات "كاي تي ام" التي يقودها حامل اللقب كيفن بينافيديس بفارق 5 ثوانٍ.

وتواجد بينافيديس - الذي انضم إلى صفوف "كاي تي ام" بعد فوزه مع هوندا العام الماضي - رابعًا أمام زميله ماتياس والكنر ودرّاجة ياماها الثانية التي يقودها أدريان فان بيفيرن.

في المقابل، حلّ سام ساندرلاند الفائز بنسخة 2017 سابعًا بفارق 15 ثانية إضافية على متن دراجة غازغاز، بينما كان المركز الثامن من نصيب نجم "كاي تي ام" توبي برايس، والذي يعود إلى داكار بعد انسحابه من حدث العام الماضي إثر كسر في الترقوة.

خوان باريدا (هوندا) وآندرو شورت (ياماها) سجّلا زمنين متطابقين ليكملا ترتيب العشرة الأوائل أمام خواكيم رودريغيز دراج هيرو والفائز بداكار 2020 ريكي برابيك (هوندا).

دانيلو بيتروشي دراج "الموتو جي بي" السابق والذي يقود لصالح "تيك3 كاي تي ام" في داكار حل بالمركز الـ 23.

جديرٌ بالذكر أنّ أسرع 15 دراجًا سيجتمعون في مخيم المبيت في حائل في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لاختيار مراكز انطلاقهم لأولى المراحل الكاملة في الرالي غدًا الأحد، حيث ستكون للفائز بالمرحلة الاستعراضية الكلمة العليا لمركز انطلاقه.

نتيجة المرحلة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفاصل 1 دانيال ساندرز غازغاز 00:55:30 2 بابلو كوينتانيللا هوندا 00:56:30 +00:01:00 3 روس برانش ياماها 00:57:25 +00:01:55 4 كيفن بينافيديس كاي تي ام 00:57:30 +00:02:00 5 ماتياس والكنر كاي تي ام 00:58:05 +00:02:35 6 أندريان فان بيفيرن ياماها 00:58:10 +00:02:40 7 سام ساندرلاند غازغاز 00:58:25 +00:02:55 8 توبي برايس كاي تي ام 00:58:25 +00:02:55 9 خوان باريدا هوندا 00:58:30 +00:03:00 10 آندرو شورت ياماها 00:58:30 +00:03:00