داكار 2022: روما ينسحب من المرحلة الرابعة

ودّع ناني روما فرصه في المنافسة على اللقب خلال ثاني مشاركةٍ له في داكار مع فريق البحرين رايد اكستريم، وذلك بعد يومٍ للنسيان في المرحلة الرابعة.

حيث تعرض لخطئين في المرحلة الرابعة من نسخة 2022 في الرالي الأصعب عالمياً.

وكان الكتالوني يتأخر خلف ناصر العطية - الأسرع حينها - بفارق دقيقة و50 ثانية في الكيلومتر الـ 80 من أصل 464.6 كيلومتراً (أطول مرحلة في الرالي)، وبالرغم من خسارة ساعة و25 دقيقة مع ملاحه أليكس هارو، لكنهما تمكنا من المواصلة.

لكن وقبل الكيلومتر 158، كُسرت العجلة حيث قررا التوجه بعدها إلى مخيم المبيت في الرياض بعد خسارة ساعةٍ أخرى بسيارة متوقفة.

وكان يأمل روما - الفائز بنسختي 2004 و2014 - المنافسة على صدارة الترتيب بعد برنامج تدريبات مكثف مع برودرايف لتطوير سيارة بي.ار.اكس هانتر تي1+. لكنه كان من بين المتضررين في المرحلة الأولى حيث خسر ساعة و17 دقيقة.

ويأمل روما وبرودرايف مواصلة الرالي مع سيارته رقم 204 بعد إجراء الإصلاحات الضرورية، حيث سيستعمل أحد فرصه الأربع للعودة إلى المنافسة. لكن مع عقوبة 16 ساعة لعدم إكماله المرحلة.