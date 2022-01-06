داكار 2022: دي فيلييه يتلقى عقوبة خمس ساعات لقاء حادثةِ ثانية مع أحد الدراجين

تعرض الجنوب افريقي إلى حادثتين في المرحلتين الأولى والثانية خلال رالي داكار 2022، مع دراجتَين.

وتلقى دي فيلييه عقوبة خمس دقائق لقاء الأولى وكان قيد التحقيق في الثانية، التي كانت عقوبتها أكثر شدّة.

حيث ارتطم مع دراجة المغربي محمدسيد أولاد علي، وبالرغم من أنه تفادى الارتطام بالدراج نفسه، لكنه صعد على دراجته ليتسبب بتضررها الكامل، بحدود الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي خلال المرحلة الثانية.

وضمن بيان أصدره دي فيلييه، أكد أنه حاول تفادي الدراج ولم يشعر بأن السيارة صعدت على دراجته، وأكد شعوره بالحرج الكبير جراء ما حصل.

وقدم اعتذاره كذلك لقاء هذه الحادثة، مؤكداً رغبته تعويض الضرر المادي اللازم لقاء تكاليف إصلاح الدراجة.

وتوصل دي فيلييه إلى اتفاق مع الدراج المغربي، حيث سيدفع له تكاليف إصلاح الدراجة المحطمة وكذلك تكاليف التسجيل في النسخة المقبلة من رالي داكار 2023.

وبالرغم من ذلك، إلا أن حكّام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وجدوا أن تصرف دي فيلييه لم يكن آمناً، ووفقاً للفقرة 12.2.1اتش من اللوائح الرياضية، تلقى عقوبة خمس ساعات على توقيته الإجمالي.

وهذا ما ترك الجنوب افريقي خارج معركة اللقب تماماً، بعد أن أنهى المرحلة الرابعة بالمركز الرابع العام، بفارق 49 دقيقة و18 ثانية خلف المتصدر زميله، ناصر العطية.

وبالتالي بات الآن خلف القطري المتصدر بفارق 5 ساعات و49 دقيقة، مع فرصة شبه معدومة بتحقيق فوزه الثاني في هذا الرالي الأسطوري.