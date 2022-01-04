داكار 2022: دي فيلييه يتلقى عقوبة بعد ارتطامه بدراج

تلقى الجنوب افريقي عقوبة عما حصل يوم الاثنين لارتطامه بالدراج سيزار زوماران.

وحصل هذا خلال قسم بطيء كان زوماران ما يزال متوقفاً حينها. وأراد دي فيلييه تجاوزه من الجهة اليمنى لكنه اضطر للاتجاه يساراً بشكل طفيف ليرتطم به.

وتم استدعاؤه للمثول أمام الحكام حيث شرح ما حصل من وجهة نظره حيث صرّح أنه توقف وأن الدراج لوّح بيده مشيراً إلى أنه بخير، مؤكداً أنه لم يكن يرغب بالتوقف خوفاً من أن يعلق بالرمال الناعمة.

لكنّ الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" تكلم مع الدراج الذي لم يكن مسروراً من الكيفية التي واصل بها دي فيلييه بعد أن ارتطم به. وبالتالي تلقى عقوبة خمس دقائق لقاء ذلك.

لكن وصباح الثلاثاء، حصلت واقعة أخرى تضمنت صعود دي فيلييه على دراجة أحد الدراجين الذين سقطوا.

حيث تكلم الحكام مع الدراج رقم 163 الذي صرّح عن وقوعه عن الدراجة أثناء المرحلة الثانية.

وأصدروا بياناً جاء فيه: "خلال الكيلومتر الـ 180 بحدود الساعة 11:00. كان يحاول تقويم دراجته عندما سمع سيارة تقترب. ابتعد جانباً، لكن السيارة صعدت على دراجته متسببة بضرر كبير".

وتابع البيان: "لم يرَ الدراج رقم تلك السيارة".

ومرة أخرى لم يتوقف دي فيلييه - الذي يبدو أنه هو من كان يقود السيارة - للتحقق من الدراج. ولهذا مرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية هذه المسألة إلى حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الجهة المسؤولة عن السيارات في رالي داكار 2022.