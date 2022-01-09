داكار 2022: دي فيلييه "منزعج" من تهديدات القتل التي طالته بعد حادثتي الدراجتين

مرّ دي فيلييه من فوق الدرّاج التشيلي سيزار زوماران في المرحلة الثانية من الرالي، حيث تلقّى عقوبة 5 دقائق إثر تلك الحادثة.

وقد تلت ذلك حادثة أخرى في ذات اليوم، حيث لم يتمكن الجنوب أفريقي من تفادي درّاجة محمدسيد أولاد خلال نزوله من أحد الكثبان الرملية.

وقد عوقب دي فيلييه في البداية بخمس ساعات على توقيته لتصرفه "بطريقة غير آمنة"، حيث خرج من المنافسة على الفوز.

مع ذلك، تم رفع تلك العقوبة من على توقيته بعد نجاح استئناف تويوتا إثر تقديمها معلومات جديدة من بيانات "الجي بي اس" لم تكن متاحة وقت اتخاذ الحكام لقرارهم، ليعود في المركز الرابع في الترتيب العام.

وبينما كان دي فيلييه سعيدًا بإغلاق تلك الصفحة بعدما رُفع من عليه اللوم في الحادثة الثانية، لكنّه اعترف بأنه شعر بانزعاج عميق من الكراهية التي تلقاها عبر الإنترنت.

حيث قال: "الإساءة التي تتعرض لها عبر وسائل التواصل والتي تصل إلى تهديدات بالقتل، لا يمكن تصديقها".

وأضاف: "إنها المرة الأولى التي أختبر فيها أمرًا كهذا. ويجب أن أقول بأنني لست سعيدًا به على الإطلاق".

وتابع: "عادة ما تأتي الإساءة من أشخاص على غير دراية بالوضع، فهم ليسوا هنا. إنهم يجلسون في منازلهم ومن السهل جدًا عليهم التعليق على أمرٍ لا يعرفون حقائقه. لكن ما يزال مزعجًا للغاية أن نرى مثل هذه الأمور".

وأكمل: "لذلك ومن تلك الناحية، فأنا سعيد بأنني أغلقت تلك الصفحة".