داكار 2022: تيرانوفا يفوز بالمرحلة السادسة والعطية يعزّز صدارته للترتيب العام

تناوب العديد من السائقين على صدارة المرحلة خلال المقطع الخاص الممتد بطول 348 كلم بالقرب من العاصمة الرياض، حيث تمتّع كل من كارلوس ساينز (آودي)، يزيد الراجحي (أوفردرايف تويوتا) والعطية (تويوتا) بفترات في المقدمة.

لكن الكلمة النهائية كانت لسائق فريق البحرين الثالث تيرانوفا الذي سجّل الزمن الأسرع وحقق أول فوز له ضمن مراحل داكار منذ 2015 بفارق ناهز الدقيقة أمام ماتياس إكستروم سائق آودي.

وكان الأرجنتيني في ملاحقة العطية بفارق 28 ثانية بعد نقطة المرور السادسة عند الكيلومتر 221، لكنه قفز إلى الصدارة عندما تراجعت وتيرة السائق العنّابي بشكل غامض في آخر 127 كلم من المرحلة حتى خط النهاية.

كما ساهمت مشاكل العطية في تقدم بطل "دي تي ام" مرّتين إكستروم إلى المركز الثاني، مُسجلًا أفضل نتيجة على الإطلاق في مراحل الرالي على متن سيارة آودي الكهربائية.

المركز الثالث كان من نصيب الراجحي بفارق دقيقة و49 ثانية فقط عن تيرانوفا، بينما قدّم برايان باراغواناث أداءً قويًا ليُحرز المركز الرابع لصالح فريق سينشري.

ناني روما الفائز بداكار 2014 حلّ خامسًا لصالح فريق البحرين رايد إكستريم، لكن وبالرُغم من تلك النتيجة وفوز تيرانوفا، فلم تكن تلك نتيجة الأحلام بالنسبة للفريق، حيث خسر نجمه سيباستيان لوب 25 دقيقة بعدما ضلّ الطريق في وقت مبكر من المرحلة ليعبر خط النهاية في المركز الـ 28، ما مثّل ضربة موجعة لآماله بالمنافسة على أول فوز له بداكار.

وجاءت مشاكل لوب في صالح غريمه الأساسي العطية، والذي عزّز صدارته للترتيب العام إلى 50 دقيقة بالرُغم من حلوله بالمركز العاشر فقط - أسوأ نتيجة له في داكار 2022.

ومع انتصاف الرالي، فقد تراجع لوب إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 6 ثوان فقط خلف الراجحي.

بينما يتواجد زميل الراجحي في صفوف أوفردرايف تويوتا لوسيو ألفاريز بالمركز الرابع في الترتيب العام أمام ياكوب برزينغسكي سائق "اكس-رايد ميني".

أفضل سائقي آودي حاليًا هو إكستروم في المركز الـ 13 في الترتيب العام، بفارق نصف ساعة عن مركزٍ ضمن العشرة الأوائل.

فيما تراجع ساينز إلى المركز الـ 21 بعد مرحلة أخرى صعبة أكملها بفارق أكثر من 40 دقيقة عن الصدارة.

الترتيب العام بعد المرحلة السادسة:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة 1 ناصر العطية تويوتا 20:37:24 00:00:00 2 يزيد الراجحي تويوتا 21:27:43 +00:50:19 00:02:00 3 سيباستيان لوب برودرايف 21:27:49 +00:50:25 00:00:00 4 لوسيو ألفاريز تويوتا 21:44:22 +01:06:58 00:00:00 5 ياكوب برزينغسكي ميني 21:53:49 +01:16:25 00:00:00 6 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 21:59:32 +01:22:08 00:00:00 7 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 22:01:24 +01:24:00 00:12:00 8 مارتن بروكوب فورد 22:07:54 +01:30:30 00:07:00 9 سيباستيان هالبرن ميني 22:14:49 +01:37:25 00:00:00 10 فايدوتاس زالا ميني 22:48:41 +02:11:17 00:03:00