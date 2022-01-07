داكار 2022: تويوتا تفوز بالاستئناف على عقوبة الخمس ساعات التي تلقاها دي فيلييه

كان دي فيلييه طرفًا في حادثتين منفصلتين خلال أول مرحلتين من الرالي، واللتين تسببتا في خروجه من معركة الفوز.

وقد تلقّى الجنوب أفريقي عقوبة 5 دقائق إثر الحادثة الأولى التي جمعته بالتشيلي سيزار زوماران في المرحلة الأولى، قبل أن يعاقب بخمس ساعات على توقيته الكلي جرّاء الحادثة الثانية في اليوم التالي.

وكان دي فيلييه قد اصطدم بالدرّاج المغربي محمد سعيد أولاد علي خلال هبوطه من أحد الكثبان الرملية، وبالرُغم من أنه كان قادرًا على تفادي الدراج نفسه، لكنّه دهس دراجته "كاي تي ام" وتركها غير صالحة للاستخدام.

وعقب الحادثة، تلقّى صاحب الـ 49 عامًا عرضًا بتعويض الدراج عن الضرر الواقع على الدراجة إلى جانب دفع رسوم مشاركته في 2023.

وبدا بأن تلك هي نهاية المسألة، لكن مراقبي "فيا" أعادوا فتح القضية اليوم الجمعة بعدما قدّمت تويوتا دليلًا جديدًا متعلقًا بالحادثة.

وجاء في بيانٍ من "فيا" في هذا الصّدد: "قدّمت تويوتا غازو ريسينغ دليلًا جديدًا هامًا وذا صلة بالحادثة والذي لم يكن متاحًا في وقت اتّخاذ القرار. وعليه يعيد المراقبون فحص القرار 14 بناء على الدليل الجديد".

ويتضمّن الدليل الجديد بيانات "الجي بي اس" المحددة والتي لم تكن متاحة في وقت اتّخاذ القرار يوم الأربعاء الماضي.

حيث واصل البيان: "في وقت الاستماع والقرار، لم يكن لدى تويوتا غازو ريسينغ وصولًا للبيانات المفصّلة من نظام التتبع".

وقدر برز بأن دي فيلييه وملّاحه دينيس مرفي قد تلقّيا تحذيرًا من النظام قبل ثانيتين فقط من الحادثة، وعليه قضى المراقبون بأنه لا صلة بما إذا كان السائق قد سمع الإشارة أم لا، لكنهم اعترفوا بأن فترة الثانيتين قصيرة للغاية للتصرّف.

ومع تصرّف دي فيلييه بتفادي الدرّاج، فقد تمّ اتّخاذ قرار بسحب العقوبة.

ومع سحب عقوبة الخمس ساعات من توقيت دي فيلييه، فقد قفز إلى المركز الرابع في الترتيب العام المؤقت، بفارق 51 دقيقة خلف المتصدر وزميله في تويوتا ناصر العطية.

الترتيب العام المحدّث بعد المرحلة السادسة:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة 1 ناصر العطية تويوتا 20:37:24 00:00:00 2 يزيد الراجحي تويوتا 21:27:43 +00:50:19 00:02:00 3 سيباستيان لوب برودرايف 21:27:49 +00:50:25 00:00:00 4 جينيل دي فيلييه تويوتا 21:29:20 +00:51:56 00:05:00 5 لوسيو ألفاريز تويوتا 21:44:22 +01:06:58 00:00:00 6 ياكوب برزينغسكي ميني 21:53:49 +01:16:25 00:00:00 7 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 21:59:32 +01:22:08 00:00:00 8 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 22:01:24 +01:24:00 00:12:00 9 مارتن بروكوب فورد 22:07:54 +01:30:30 00:07:00 10 سيباستيان هالبرن ميني 22:14:49 +01:37:25 00:00:00