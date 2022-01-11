داكار 2022: تويوتا تردّ على آودي بثلاثية تقدّمها دي فيلييه في المرحلة التاسعة

مع اضطرار ثنائي آودي ماتياس إكستروم وستيفان بيترانسيل افتتاح الطريق اليوم بعد تحقيقهما الثائية في مرحلة الأمس، فقد استفاد ثلاثي تويوتا من ذلك ليتقدموا نحو الصدارة ويحققوا الفوز في المرحلة التاسعة الممتدة بطول 287 كلم بالقرب من وادي الدواسر.

وقد تواجد لاتيغان الفائز بالمرحلة الخامسة في الصدارة في بداية مرحلة اليوم، لكنه لم يتمكن من بناء فارق أمام زميليه دي فيلييه والعطية، في الوقت الذي ضغط فيه بيترانسيل وسيباستيان لوب سائق "البحرين رايد إكستريم" على سائقي تويوتا في وقت مبكر.

ونجح دي فيلييه بالتقدم إلى الصدارة عند نقطة المرور الثالثة وتمكن من الحفاظ على تقدّمه ليسجّل أول فوز له في داكار 2022 بفارق 9 ثوان فقط عن لاتيغان.

فيما حلّ العطية ثالثًا بفارق ناهز الدقيقة خلف زميليه، ليعزّز من سعيه بتحقيق لقبه الرابع في الرالي الأعرق.

وعلى نحوٍ مثير للإعجاب، تمكّن إكستروم من الحلول رابعًا بفارق دقيقتين و7 ثوان خلف سائقي تويوتا، بينما تواجد لوب على بُعد 4 ثوان إضافية في المركز الخامس.

المركزان السادس والثامن كانا من نصيب ثنائي آودي كارلوس ساينز وبيترانسيل على الترتيب، بينما عاد سائق آودي الثالث ناني روما من سلسلة النتائج الضعيفة ليتواجد بالمركز العاشر.

وضمن الترتيب العام، يتمتع العطية الآن بفارق صدارة يبلغ 39 دقيقة و5 ثوان أمام أقرب ملاحقيه لوب مع بقاء 3 مراحل على نهاية الرالي، بينما يبتعد البطل المحلي يزيد الراجحي بفارق الساعة في المركز الثالث.

أورلاند تيرانوفا يحتل المركز الرابع في الترتيب العام، في الوقت الذي تقدم فيه دي فيلييه على ياكوب برزينغسكي (اكس-رايد ميني) بعد فوزه اليوم ليتواجد بالمركز الخامس.

هذا ولم تتمكن آودي بعد من الدخول إلى المراكز العشرة الأولى، حيث يتواجد أفضل سائقيها إكستروم بالمركز الـ 11 الآن بفارق 10 دقائق عن صاحب المركز العاشر ماثيو سيرادوري (سينشري).

الترتيب العام بعد المرحلة التاسعة:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق العقوبة 1 ناصر العطية تويوتا 30:10:04 00:00:00 2 سيباستيان لوب برودرايف 30:49:09 +00:39:05 00:00:00 3 يزيد الراجحي تويوتا 31:08:48 +00:58:44 00:00:35 4 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 31:46:13 +01:36:09 00:12:00 5 جينيل دي فيلييه تويوتا 31:55:05 +01:45:01 00:05:00 6 ياكوب برزينغسكي ميني 31:56:08 +01:46:04 00:00:00 7 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 31:58:37 +01:48:33 00:05:00 8 مارتن بروكوب فورد 32:14:32 +02:04:28 00:07:00 9 سيباستيان هالبرن ميني 32:24:56 +02:14:52 00:05:00 10 ماثيو سيرادوري سينشري 32:43:46 +02:33:42 00:15:00