داكار 2022: تغريم العطيّة المتصدّر لخرقه القوانين

تمّ الإعلان عن العقوبة على الساعة الـ 9:15 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح اليوم الثلاثاء، وذلك مباشرة قبل انطلاق مجريات المرحلة الثالثة قرب القيصومة.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره المراقبون فإنّ القطري وصل إلى مخيّم الرالي أمسٍ الإثنين والصندوق الأسود التابع لـ "فيا"– والذي يُسجّل جميع بيانات الأداء على كلّ سيارة – مفصولٌ عن سيارته تويوتا "هايلوكس تي1+".

ويُعدّ ذلك خرقًا للمادة 13.1.2 ن القوانين الرياضيّة التابعة لـ "فيا" لفئة الرالي ريد، والتي تنصّ على أنّ نظام جمع البيانات إجباري على "جميع مركبات فئة تي1 ذات محرّك البنزين ذي الشاحن التوربيني (..) وجميع مركبات فئة تي1 ذات محرّك الديزل ذي الشاحن التوربيني التي يقودها سائقو الأولويّة".

وكانت تويوتا من أعلمت المندوب التقنيّ لـ "فيا" بعد أن أدركت أنّ الصندوق الأسود لم يكن متّصلًا بالسيارة.

ونقل المندوب التقنيّ المسألة إلى المراقبين الذين قرّروا فرض غرامة 5.000 يورو يجب دفعها في غضون 48 ساعة. فضلًا عن ذلك فقد قرّروا توجيه عقوبة الشطب من الرالي مع وقف تنفيذها إلّا عند تكرار خرقٍ مماثلٍ في الأيّام الـ 10 المقبلة.

وضمن ذات البيان، قالت تويوتا أنّ ما حدث كان خطأً من جانب الفريق أدّى إلى الغرامة.

ويرى المراقبون أنّ هذا الخرق، حتّى لو لم يكن متعمّدًا، فإنّه يتطلّب عقوبة الشطب "وفقًا لفلسفة التشريع في السابق".

لكنّهم وافقوا على "وجود ظروف استئثنائيّة في هذه الحالة، كون الرالي يتكوّن من 12 يومًا، وجاء الخرق في اليوم الثاني وكانت السيارة مطابقة لكلّ المتطلّبات في المرحلة الأولى".