داكار 2022: برايس يفوز وفان بيفرن يستعيد صدارة الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة

استهلّ فان بيفرن اليوم في المركز الثالث ضمن الترتيب العام، متأخرًا خلف المتصدر ماتياس والكنر بفارق يناهز الأربع دقائق قُبيل مرحلة اليوم الممتدة بطول 375 كلم بين وادي الدواسر وبيشة.

لكن ومع تحقيقه رابع أسرع زمن في المرحلة العاشرة، قفز الفرنسي إلى قمة الترتيب للمرة الثانية، كما سيكون متقدمًا بفارق 4 دقائق و15 ثانية بالتوجّه إلى آخر يومين من رالي داكار في المملكة العربية السعودية.

أمّا صاحب الفوز في مرحلة اليوم برايس، فقد انتهز الفرصة عند نقطة الكيلومتر 258 ليُحرز فوزه الأول في الرالي، والثاني له على الطريق بعدما خسر انتصاره في المرحلة الخامسة إثر تلقيه عقوبة للسرعة.

أقرب ملاحقي الأسترالي كان لوسيانو بينافيديس، الذي حلّ ثانيًا بفارق دقيقتين و9 ثوان على متن درّاجة هوسكفارنا الوحيدة المتبقية بعد انسحاب حامل اللقب كيفن بينافيديس.

وكان خوان باريدا درّاج هوندا قد هيمن على معظم مرحلة اليوم، لكنه خسر الكثير من الوقت مع انتصافها، لكنه عاد ليعبر خط النهاية ثالثًا بفارق أكثر من 3 دقائق خلف برايس.

ورُغم حلوله عاشرًا اليوم، تمكن بابلو كوينتانيا درّاج هوندا الآخر من التقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف فان بيفرن.

وخلف ذلك الثنائي يتواجد سام ساندرلاند درّاج غاس غاس، والذي حل في المركز الـ 19 اليوم، لكنّه ما يزال على بُعد 5 دقائق و59 ثانية عن صدارة الترتيب العام.

باريدا يتواجد في المركز الرابع ضمن الترتيب العام، بفارق 6 دقائق و47 ثانية، بينما تراجع متصدّر الأمس والكنر إلى المركز الخامس بعدما أضاع 16 دقيقة اليوم.

فيما تقدّم برايس من المركز التاسع إلى السادس اليوم، لكنه يواجه تأخّرًا بفارق 27 دقيقة مع بقاء مرحلتين فقط على النهاية.

هذا وتقدّم ريكي برابيك الآن إلى نطاق العشرة الأوائل، حيث يتواجد في المركز التاسع أمام زميله في هوندا خوسيه إغناسيو كورنيخو الذي تراجع بفارق 14 دقيقة اليوم بعد افتتاحه الطريق.

الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق العقوبة 1 أدريان فان بيفرن ياماها 33:27:06 00:00:00 2 بابلو كوينتانيا هوندا 33:31:21 +00:04:15 00:00:00 3 سام ساندرلاند كاي تي ام 33:33:05 +00:05:59 00:00:00 4 خوان باريدا هوندا 33:33:53 +00:06:47 00:01:00 5 ماتياس والكنر كاي تي ام 33:35:30 +00:08:24 00:00:00 6 توبي برايس كاي تي ام 33:54:49 +00:27:43 00:06:00 7 آندرو شورت ياماها 34:01:03 +00:33:57 00:00:00 8 مايسون كلاين كاي تي ام 34:04:55 +00:37:49 00:00:00 9 ريكي برابيك هوندا 34:05:11 +00:38:05 00:02:00 10 خوسيه إغناسيو كورنيخو هوندا 34:06:06 +00:39:00 00:00:00