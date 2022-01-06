داكار 2022: برايس يتفوّق على بيتروشي نحو الفوز بالمرحلة الخامسة في فئة الدراجات

بعد يوم صعب بالأمس مع أطول مراحل الرالي، كان برايس من بين دراجي المقدمة خلال مرحلة اليوم التي امتدت بطول 346 كلم حول العاصمة الرياض، لكنه تقدم إلى الصدارة فقد عند نقطة المرور ما قبل الأخيرة.

وكان دانيال ساندرز درّاج غاس غاس في الصدارة لمعظم المرحلة، إذ كان متقدمًا على كيفن بينافيديس دراج هوندا بحوالي دقيقتين قبل أن يتراجع 12 دقيقة و41 ثانية عن الكيلومتر 311.

ومع خسارة حامل اللقب بينافيديس للوقت كذلك، فقد فتح ذلك الباب أمام برايس لينتزع الصدارة وفوزه رقم 14 بمراحل داكار بفارق ناهز دقيقتين.

في المقابل، واصل بيتروشي المشارك لأول مرة في داكار أداءه المثير للإعجاب عبر حلوله بالمركز الثاني، حيث تقدّم مركزًا عمّا حققه بالأمس، لكن انسحابه من المرحلة الثانية للحدث يعني أنه ليس ضمن المنافسة على الفوز بالرالي.

سام ساندرلاند المتصدر بالأمس اكتفى بالمركز الـ 13 اليوم، حيث تراجع بفارق حوالي 12 دقيقة خلف برايس، لكنه ما يزال على قمة الترتيب العام مع فارق تقلّص إلى دقيقتين و29 ثانية أمام ماتياس والكنر درّاج "كاي تي ام".

فيما ما يزال أدريان فان بيفرن في المركز الثالث لصالح ياماها، بفارق يقارب 6 دقائق عن الصدارة، مع احتفاظ ساندرز بالمركز الرابع بالرُغم من الوقت الذي خسره مؤخرًا.

لكن الرابح الأكبر في الترتيب العام كان الأمريكي سكايلر هاوز، والذي قفز إلى المركز الخامس لصالح هوسكافارنا، يليه لورينزو سانتولينو درّاج شيركو وبابلو كوينتانيا درّاج هوندا.

فيما كان المركز الثالث في مرحلة اليوم كافيًا ليتقدم روس برانش إلى المركز الثامن في الترتيب العام لصالح ياماها، بينما أكمل بينافيديس وستيفان سفيتكو دراج "كاي تي ام" المستقل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

خوان باريدا الفائز بمرحلة الأمس خسر 21 دقيقة في مرحلة اليوم ليتراجع إلى المركز الـ 11 في الترتيب العام بفارق 23 دقيقة عن الصدارة، بينما يتواجد برايس بالمركز الـ 12 بفارق أكثر من 31 دقيقة عن ساندرلاند.

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق 1 سام ساندرلاند كاي تي ام 19:01:50 2 ماتياس والكنر كاي تي ام 19:04:19 +00:02:29 3 أدريان فان بيفرن ياماها 19:07:49 +00:05:59 4 دانيال ساندرز كاي تي ام 19:09:51 +00:08:01 5 سكايلر هاوز هوسكافارنا 19:15:26 +00:13:36 6 لورينزو سانتولينو شيركو فاكتوري 19:17:17 +00:15:27 7 بابلو كوينتانيا هوندا 19:18:45 +00:16:55 8 روس برانش ياماها 19:20:05 +00:18:15 9 كيفن بينافيديس كاي تي ام 19:23:41 +00:21:51 10 ستيفان سفيتكو كاي تي ام 19:24:40 +00:22:50