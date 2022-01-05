داكار 2022: باريدا يحقق فوزًا جديدًا وبيتروشي يتألق في المرحلة الرابعة لفئة الدراجات

تصدّر بيتروشي في قتٍ ما ضمن المرحلة الأطول في رالي داكار 2022 - بطول 464 كلم بين القيصومة والرياض - على متن دراجة "كاي تي ام" حتى نقاط المرور الثلاث الأولى.

لكنّ باريدا تمكن من شقّ طريقه متجاوزًا صاحب الانتصارين في "الموتو جي بي" قبل أن يبدأ ببناء فارق مريح في الأمام.

ومع تراجع هجوم بيتروشي، انطلق باريدا نحو فوزه رقم 29 بمراحل داكار ليعبر خط النهاية أولًا بفارق 4 دقائق و37 ثانية.

فيما أكمل بابلو كوينتانيا ثنائية لهوندا حاملة اللقب بعد تقدّمه على بيتروشي في نقطة المرور ما قبل الأخيرة وعبوره خط النهاية بفارق ناهز الدقيقتين عن صاحب الـ 31 عامًا.

فريق "شيركو تي في اس" تمتع بأفضل تأدية له في رالي داكار حتى الآن مع تواجد روي غونكالفز في المركز الرابع بفارق 8 دقائق خلف باريدا وأمام زميله لورينزو سانتولينو.

المركز السادس ذهب إلى لوسيانو بينافيديس أمام سام ساندرلاند الذي حافظ بهذه النتيجة على صدارة الترتيب العام.

مع ذلك فقد خاض زميله في غاس غاس دانيال ساندرز يومًا أصعب بتواجده في المركز الـ 17 بفارق 18 دقيقة عن الصدارة.

ماتياس والكنر كان الدراج الوحيد لكاي تي ام بجانب بيتروشي الذي يتواجد ضمن العشرة الأوائل، حيث اكتفى بالمركز الثامن بفارق 8 مراكز أمام زميله الجديد كيفين بينافيديس، بينما عانى توبي برايس نحو المركز الـ 30.

ريكي برابيك (هوندا) وستيفان سفيتكو (كاي تي ام) أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى في المرحلة.

جديرٌ بالذكر أنّ ساندرلاند ما يزال على قمة الترتيب العام بفارق 3 دقائق أمام والكنر، بينما تراجع أدريان فان بيفرن إلى المركز الثالث.

وقد تقدّم سانتولينو مركزين إلى المركز الرابع أمام كوينتانيا الذي ما يزال أفضل دراجي هوندا.

هذا وتقدم باريدا من خلال فوزه الثاني خلال 3 أيام إلى المركز السادس في الترتيب العام بفارق 13 دقيقة عن الصدارة.

الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق 1 سام ساندرلاند غاس غاس 15:30:01 2 ماتياس والكنر كاي تي ام 15:33:01 +00:03:00 3 أدريان فان بيفرن ياماها 15:34:55 +00:04:54 4 لورينزو سانتولينو شيركو فاكتوري 15:40:29 +00:10:28 5 بابلو كوينتانيا هوندا 15:41:14 +00:11:13 6 خوان باريدا هوندا 15:43:13 +00:13:12 7 سكايلر هاوز هوسكافارنا 15:45:17 +00:15:16 8 دانيال ساندرز غاس غاس 15:47:08 +00:17:07 9 ستيفان سفيتكو كاي تي ام 15:50:43 +00:20:42 10 كيفن بينافيديس كاي تي ام 15:55:13 +00:25:12