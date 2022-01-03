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رالي داكار / داكار تقرير المرحلة

داكار 2022: باريدا يحقق الفوز بالمرحلة الثانية وساندرلاند يصعد إلى صدارة ترتيب الدراجات

سجل خوان باريدا دراج هوندا أسرع زمن ليفوز بالمرحلة الثانية من منافسات رالي داكار 2022، يبنما حل غريمه سام ساندرلاند دراج غاز غاز ثانيًا ليتقدم إلى صدارة الترتيب العام.

داكار 2022: باريدا يحقق الفوز بالمرحلة الثانية وساندرلاند يصعد إلى صدارة ترتيب الدراجات

مع خسارة دانيال ساندرز دراج غاز غاز الآخر ومتصدر الترتيب بالأمس للكثير من الوقت لصالح منافسيه بعد افتتاحه للمسار ومن ثم معاناته من أخطاء ملاحية مكلّفة، فقد انفتحت المنافسة في فئة الدراجات بشكل كبير في المرحلة الثانية الممتدة بطول 338 كلم بين حائل والقيصومة في المملكة العربية السعودية.

وقد استغلّ باريدا المخضرم مشاكل ساندرز ليسجّل فوزه رقم 28 بالمراحل في داكار ويضع نفسه ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العام بعد البداية الصعبة التي عانى منها يوم السبت.

واستهل باريدا المرحلة على نحوٍ قوي حيث تواجد في المركز الثاني قبل أن ينتزع الصدارة عند نقطة المرور الرابعة.

إذ واصل الابتعاد في الأمام ليحقق الفوز بفارق بلغ 5 دقائق و33 ثانية أمام ساندرلاند.

وبعد معاناته هو الآخر من المشاكل في أول يومين من الرالي، عاد ساندرلاند الفائز بنسخة 2017 اليوم الاثنين ليستفيد كذلك من مشاكل بابلو كوينتانيا ويتقدم إلى صدارة الترتيب العام.

زميلا ساندرلاند، كيفن بينافيديس وتوبي برايس، أكملا المرحلة الثانية اليوم في المركزين الثالث والخامس، حيث فصلهما سكايلر هاولز على متن دراجة هوسكفارنا.

المركز السادس ذهب إلى خواكيم رودريغيز لصالح فريقه هيرو، بفارق 10 دقائق خلف باريدا، بينما كان ستيفان سفيتوكو (سلوفنافت كاي تي ام) قريبًا منه في المركز السابع.

بينما أكمل أدريان فان بيفرن وآندرو شورت (ياماها) وآرون ماير (هيرو) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فيما اكتفى ساندرز بالمركز الـ 22 بعد خسارته 25 دقيقة لصالح باريدا، مع تواجد كوينتانيا في المركز الـ 25.

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داكار 2022: لوب يفوز بالمرحلة الثانية والعطية يحافظ على الصدارة مع تألق الراجحي بالمركز السادس

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