داكار 2022: المتصدر العطية يتلقى عقوبة بسبب حزام الأمان

تأتي عقوبة العطية بعد الجدل حيال عدم تطبيق عقوبة على فريق البحرين رايد اكستريم يوم الاثنين، عندما خسر سيباستيان لوب إطاره الاحتياطي.

لكن، قرر الحكام تطبيق عقوبة زمنية على العطية، وذلك بعد رؤية فيديو نُشر على قنوات التواصل الاجتماعي بدا فيه العطية وملاحه ماثيو بوميل من دون أحزمة أمان والسيارةُ متحركة.

ويُظهر الفيديو العطية وهو يتوقف في المرحلة الثامنة من أجل تبديل الإطار. ورأى الحكام أن الوقت المستغرق للدخول والخروج من سيارة تويوتا "أقصر مما ينبغي لربط الأحزمة بشكل كافٍ". وتم طلب مراجعة الكاميرات المثبّتة للتحقق مما جرى.

وأشار الحكام في تقريرهم إلى أنه "بعد الصعود في المركبة، بدأت في الحركة. ويُظهر الفيديو أن الطاقم كان مشغولاً لفترة دقيقة و45 ثانية لربط الأحزمة بشكل مناسب. ولفترة قصيرة، أمسك الملاح بالمقود لمنح السائق فرصة تثبيت حزام الأمان".

وهذا خرق للفقرة 48.1 من اللوائح الرياضية للراليات الصحراوية، والتي تنص على "طالما أن المركبة في حالة حركة ضمن أي قسمٍ، يتوجب على الطاقم ارتداء الخوذ، وجميع معدات السلامة بالتوافق مع الإضافة ’ال’ من القسم الثالث، وبالتالي يتوجب ارتداء كامل معدات السلامة وشدّ أحزمة الأمان بشكل صحيح".

ووجد الحكام أنّ القطري وملاحه الفرنسي، لم يمتثلا للقوانين بشكل صحيح. وبات العطية يمتلك فارق صدارة يبلغ 34 دقيقة و5 ثوانٍ أمام لوب أقرب ملاحقيه، و54 دقيقة و44 ثانية أمام يزيد الراجحي مع بقاء ثلاث مراحل حتى النهاية.