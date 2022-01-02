داكار 2022: العطية يهيمن ويفوز بالمرحلة الأولى والكوارث تضرب آودي

تعرّض العطية لضغط قوي من ثلاثي آودي خلال النصف الأول من المرحلة الممتدة لـ 333 كلم من المراحل الخاصة بالقرب من حائل في المملكة العربية السعودية، حيث تواجد ستيفان بيترانسيل على بعد 6 ثوان من القطري بعد الـ 120 كلم الأولى.

مع ذلك، بدأ الحظ العاثر يلاحق العلامة الألمانية في نقطة المرور التالية، حيث خرج مستر داكار بيترانسيل من المنافسة بعدما عانى من ضرر كبير على سيارته إثر تعرضه لحادثة.

ومع كسر المحور الخلفي لسياراته وتضرر جهاز التعليق الخلفي الأيسر، فقد انتظر الفرنسي لأكثر من أربع ساعات من أجل شاحنات المساعدة لتصل وتصلح الأضرار.

لكن مشاكل آودي لم تنته إلى هنا، حيث سرعان ما خسر كارلوس ساينز أكثر من ساعتين في البحث عن نقطة المرور قرب نهاية المرحلة.

ومع تراجع ماتياس إكستروم كذلك في سيارة آودي الثالثة مع اقتراب المرحلة من نهايتها، فقد كان العطية قادرًا على توسيع أفضليته في المقدمة ليحرز الفوز في النهاية بفارق مريح بلغ 12 دقيقة و44 ثانية.

كما سمحت مشاكل آودي لسيباستيان لوب بأن يتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام، ليتقدم مساعي فريق البحرين رايد إكستريم.

في المركز الثالث تواجد مارتن بروكوب على بُعد أكثر من 10 دقائق على متن سيارة بينزينا فورد.

لوشيو ألفاريز (أوفردرايف تويوتا)، فلاديمير فاسيلييف (في آر تي بي ام دبليو) وسيباستيان هالبرن (اكس-رايد ميني) تواجدوا في المراكز الرابع، الخامس والسادس على التوالي، بينما حل جينيل دي فيلييرز سابعًا لصالح الفريق المصنعي لتويوتا.

وقد أكمل ياكوب بريزغونسكي (أورلين ميني) والسعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف تويوتا) وسيريل ديبريه (جي بي اكس بيجو) المراكز العشرة الأولى.

ناني روما الفائز بنسخة 2014 ويقود لصالح برودرايف حل في المركز الـ 23 بعد خسارته الكثير من الوقت إثر مشاكل ملاحية، بينما حل ساينز في المركز الـ 32 بعدما أكمل المرحلة بفارق ساعين و7 دقائق خلف العطية.