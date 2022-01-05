داكار 2022: العطية يرث الفوز من الراجحي المعاقب بعد سيطرة عربية على المرحلة الرابعة

توجّه قطار داكار إلى العاصمة الرياض اليوم في المملكة العربية السعودية قادمًا من القيصومة ضمن أطول مراحل الرالي بطول 464.6 كلم، حيث سعى الراجحي للفوز على أرضه وأمام جماهيره، وقد نجح بالفعل في عبور خط النهاية أولًا، لكنه تخطّى في الأثناء منطقة سرعة محدودة ليخسر الفوز لصالح العطية.

كان الزمن الأسرع المبدئي من نصيب العطية عند نقطة المرور للكيلومتر الـ 40، حيث تقدم بفارق 14 ثانية أمام ماتياس إكستروم (آودي) وهين لاتيغان (تويوتا).

فيما كانت الصدارة من نصيب كارلوس ساينز عند الكيلومتر 313، قبل أن تكون الغلبة على الطريق من نصيب الراجحي الذي تفوّق على العطية بفارق 14 ثانية وبفارق 39 ثانية أمام لوب. فيما تواجد ساينز على بُعد 1:06 دقيقة.

بيد أن الحكّام وجدوا بأن السعودي قد تجاوز السرعة المسموحة عند إحدى النقاط ووقّعوا عليه عقوبة دقيقتين، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الخامس في المرحلة، ليرث العطية الفوز بفارق 25 ثانية أمام لوب و52 ثانية أمام ساينز ليفتتح المسار في الغد.

ياسر السعيدان سائق "اكس-رايد ميني" حلّ رابعًا أمام الراجحي وجينيل دي فيلييه، فيما أحرز بيرنهارد تن برنكي المركز السابع أمام ياكوب بريزنغسكي وماثيو سيرادوري وأورلاندو تيرانوفا.

وبذلك ما يزال العطية في صدارة الترتيب العام بفارق 38:05 دقيقة أمام لوب و49:15 دقيقة أمام الراجحي الذي تقدم على لوسيو ألفاريز.

في المقابل، خاض ناني روما يومًا كارثيًا، حيث تعرض لكسر على الإطار وانسحب من المرحلة، ليخسر فرصه بالمنافسة على الفوز.

الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

المركز السائق السيارة التوقيت الفارق 1 ناصر العطية



تويوتا 13:26:02 2 سيباستيان لوب برودرايف 14:04:07 +00:38:05 3 يزيد الراجحي تويوتا 14:15:17 +00:49:15 4 جينيل دي فيلييه تويوتا 14:15:19 +00:49:17 5 لوسيو ألفاريز تويوتا 14:20:00 +00:53:58 6 فلاديمير فاسيلييف بي ام دبليو 14:29:54 +01:03:52 7 ياكوب بريزغنسكي ميني 14:37:59 +01:11:57 8 مارتن بروكوب فورد 14:39:28 +01:13:26 9 أورلاندو تيرانوفا برودرايف 14:42:44 +01:16:42 10 سيباستيان هالبرن ميني 14:43:25 +01:17:23